Cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante un cumpleaños infantil

Al menos cuatro personas han muerto y diez han resultado heridas este pasado sábado tras un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado norteamericano de California, en el que habrían sido alcanzados menores de edad.

Los disparos se habrían producido en torno a las 18:00 horas del sábado durante una reunión familiar dentro de un establecimiento de comida rápida. Tal y como ha podido detallar el teniente de alcalde de Stockton, Jason Lee, se estaba celebrando un cumpleaños infantil.

La investigación preliminar sugiere que el incidente fue un ataque selectivo, tal y como ha señalado el agente de información pública, Heather Brent, al 'Los Ángeles Times'.

Por el momento, las fuerzas policiales no han identificado al autor de los hechos. Por su parte, el Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, ha pedido a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente", en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS News.

Por su parte, los testigos han descrito como posible autor de los disparos a un individuo que apareció solo en el lugar de los hechos. Según los informes policiales, este hombre medía 1,68 metros de altura y vestía con pantalones negros. Tal y como declaró un residente de la zona a ABC10, escuchó varias ráfagas de disparos.

Acción de Gracias trágico

Tal y como ha declarado la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, a los medios de comunicación, "este es el fin de semana de Acción de Gracias y en estas fechas, las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño". La alcaldesa ha señalado que "lamentablemente, esta noche el cielo es más grande con las personas, niños y adultos que no sobrevivieron".

De igual manera que el fiscal, la regidora ha pedido la colaboración ciudadana para detener al autor. Ha concluido que "hay trabajo que hacer" y asegura que "la ciudad de California es mejor que esto".

La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se encuentra también coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín ha publicado en redes sociales que la investigación está "muy activa y en curso" y sus primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo. Así, añaden que "varias víctimas han sido trasladadas a hospitales locales".

Asimismo, ha añadido que sus pensamientos "están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por esta violencia sin sentido". Además, también han pedido a "cualquier persona que tenga información, grabaciones de vídeo o que haya presenciado este incidente", a que se "comunique de inmediato con la Oficina del Sheriff".

