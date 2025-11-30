Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Venezuela

Maduro pone en marcha un "plan especial" para el retorno de venezolanos varados en otros países

La información ha sido confirmada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, mediante un mensaje difundido en Telegram.

Maduro

Maduro pone en marcha un "plan especial" para el retorno de venezolanos varados en otros países | Antena3.com

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

A raíz de la advertencia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara este sábado que el espacio aéreo sobre Venezuela y el sur del Caribe quedaba completamente "cerrado", el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado un "plan especial" para el retorno de sus compatriotas varados en otros países, debido a esa suspensión de varios vuelos.

Una información que ha sido confirmada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, mediante un mensaje difundido en Telegram, en el que señala que la medida instruida por el mandatario, busca también agilizar los itinerarios de salida de los pasajeros que necesitan viajar fuera de Venezuela en los próximos días, aunque no se ofreció detalles sobre cómo se implementará este plan ni su alcance operativo.

Según ha reconocido la vicepresidenta en su mensaje: "Caracas ha activado mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional, para exigir el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita". Además, Delcy Rodríguez ha señalado que la decisión estadounidense obedecería a presuntas gestiones de la dirigente opositora María Corina Machado, reconocida recientemente con el Premio Nobel de la Paz.

Ante las palabras de Trump, el Ejecutivo venezolano ha reaccionado con un comunicado de la Cancillería, en el que se denunciaban que las palabras del presidente de Estados Unidos constituyen "una amenaza explícita de uso de fuerza", lo cual está "prohibido de forma clara e inequívoca" por la Carta de las Naciones Unidas.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela

Además, este sábado Venezuela expresaba su firme rechazo ante lo que considera una "amenaza colonialista" por parte del presidente norteamericano, y aseguraba que Caracas interpreta este acto como una nueva "agresión" norteamericana.

“La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”, apuntaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Venezuela pedía respeto por su espacio aéreo y aseguraba que "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias de ningún poder extranjero". Además, advertía de que ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana "tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional".

Una situación aérea cada vez más afectada

La advertencia del mandatario estadounidense, ha tenido lugar un día después de que The New York Times revelara una supuesta conversación telefónica entre él y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el objetivo de explorar un posible encuentro bilateral.

Mientras tanto, la situación aérea se ha visto afectada progresivamente; el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA), recomendó a todos los pilotos y aerolíneas cancelar los vuelos internacionales. Compañías como Air Europa, Avianca, Plus Ultra, Iberia o Turkish Airlines, suspendieron sus operaciones en Venezuela.

Ante la negativa, el Gobierno venezolano otorgó un plazo de 48 horas para reanudar los vuelos; al no cumplirse, las autoridades venezolanas revocaron los permisos de tráfico aéreo de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, TAP y Latam Colombia.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país. Sin embargo, el operador turístico Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, ha anunciado que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La ONU solicita a Israel una comisión de investigación "imparcial" y "eficaz" para las denuncias de tortura contra los palestinos

La UNRWA denuncia la muerte de 47 niños este año en Cisjordania por la "peor crisis humanitaria" en décadas

Publicidad

Mundo

La UNRWA denuncia la muerte de 47 niños este año en Cisjordania por la "peor crisis humanitaria" en décadas

La ONU solicita a Israel una comisión de investigación "imparcial" y "eficaz" para las denuncias de tortura contra los palestinos

Explosión Sidney

Video: Dos bomberos heridos tras una explosión en una planta de residuos cerca de Sídney

Maduro

Maduro pone en marcha un "plan especial" para el retorno de venezolanos varados en otros países

Los aviones Airbus A320 Neo que no cuenten con su software actualizado no pueden volar
Airbus

Los aviones Airbus A320 Neo que no cuenten con su software actualizado no pueden volar

Imagen de una furgoneta de criminalística
CALIFORNIA

Cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante un cumpleaños infantil

Darius Hazard
AGRESIÓN MORTAL

Detenido un hombre por asesinar a sus padres y prender fuego a su casa

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado lunes 24 de noviembre en North Adams, Massachussets, cuando el arrestado y su padre intentaban ayudar a su madre tras una caída.

Imagen de la influencer Stefanie Pieper
Influencer

Encuentran los restos de una influencer metidos en una maleta que estaba en un bosque de Eslovenia

Tras la desaparición y el hallazgo del cuerpo, la Policía ha detenido a su exnovio y a dos familiares del mismo.

Protestas Alemania

VÍDEO: Tensión en Alemania por las protestas contra la organización juvenil de extrema derecha de AfD

Imagen del papa León XIV en el avión A320

El avión en el que viaja el papa León XIV está obligado a cambiar un componente tras el aviso de Airbus

Un ginecólogo recibe más de 150 denuncias por agresiones sexuales a sus pacientes

Un ginecólogo recibe más de 150 denuncias por agresiones sexuales a sus pacientes

Publicidad