Maduro pone en marcha un "plan especial" para el retorno de venezolanos varados en otros países

A raíz de la advertencia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara este sábado que el espacio aéreo sobre Venezuela y el sur del Caribe quedaba completamente "cerrado", el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado un "plan especial" para el retorno de sus compatriotas varados en otros países, debido a esa suspensión de varios vuelos.

Una información que ha sido confirmada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, mediante un mensaje difundido en Telegram, en el que señala que la medida instruida por el mandatario, busca también agilizar los itinerarios de salida de los pasajeros que necesitan viajar fuera de Venezuela en los próximos días, aunque no se ofreció detalles sobre cómo se implementará este plan ni su alcance operativo.

Según ha reconocido la vicepresidenta en su mensaje: "Caracas ha activado mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional, para exigir el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita". Además, Delcy Rodríguez ha señalado que la decisión estadounidense obedecería a presuntas gestiones de la dirigente opositora María Corina Machado, reconocida recientemente con el Premio Nobel de la Paz.

Ante las palabras de Trump, el Ejecutivo venezolano ha reaccionado con un comunicado de la Cancillería, en el que se denunciaban que las palabras del presidente de Estados Unidos constituyen "una amenaza explícita de uso de fuerza", lo cual está "prohibido de forma clara e inequívoca" por la Carta de las Naciones Unidas.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela

Además, este sábado Venezuela expresaba su firme rechazo ante lo que considera una "amenaza colonialista" por parte del presidente norteamericano, y aseguraba que Caracas interpreta este acto como una nueva "agresión" norteamericana.

“La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”, apuntaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Venezuela pedía respeto por su espacio aéreo y aseguraba que "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias de ningún poder extranjero". Además, advertía de que ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana "tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional".

Una situación aérea cada vez más afectada

La advertencia del mandatario estadounidense, ha tenido lugar un día después de que The New York Times revelara una supuesta conversación telefónica entre él y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el objetivo de explorar un posible encuentro bilateral.

Mientras tanto, la situación aérea se ha visto afectada progresivamente; el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA), recomendó a todos los pilotos y aerolíneas cancelar los vuelos internacionales. Compañías como Air Europa, Avianca, Plus Ultra, Iberia o Turkish Airlines, suspendieron sus operaciones en Venezuela.

Ante la negativa, el Gobierno venezolano otorgó un plazo de 48 horas para reanudar los vuelos; al no cumplirse, las autoridades venezolanas revocaron los permisos de tráfico aéreo de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, TAP y Latam Colombia.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal) mantienen sus operaciones en el país. Sin embargo, el operador turístico Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, ha anunciado que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela.

