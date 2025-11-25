Muere la influencer y cantante De la Rosa tras recibir varios disparos en un tiroteo

La influencer y cantante latina de 22 años María de la Rosa ha muerto tras recibir varios disparos durante un tiroteo el pasado sábado de madrugada en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, tal y como recoge 'Los Angeles Times'. Según recoge el citado medio, los testigos contaron que vieron a dos hombres acercarse al vehículo a eso de la 1:25 horas del sábado, según la policía.

La influencer no pudo recuperarse de las heridas que presentaba y murió en el hospital.

Fue en agosto cuando De la Rosa publicó su primera canción 'No me llames'. En Instagram acumula más de 40.000 seguidores. Ahí se ha dejado ver con una guitarra eléctrica en un estudio de grabación.

Hay quienes mostraron sus condolencias en sus post de la red social mostrando su dolor por la pérdida de la joven. Entre ellos el productor musical Jimmy Humilde y Juan Moisés, el cantante principal de Los Gemelos de Sinaloa.

Hasta el momento, no ha habido detenidos y se desconoce el motivo del tiroteo. Se ha pedido a cualquier persona que pueda disponer de cualquier información que se ponga en contacto con la Policía.