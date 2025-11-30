Detenido un hombre por asesinar a sus padres y prender fuego a su casa

Darius Hazard, un hombre de 44 años, ha sido detenido en Massachusetts tras ser acusado de asesinar brutalmente a sus padres ancianos, y posteriormente provocar un incendio que destruyó la casa donde vivían. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Venture Hazard, de 76 años, y Donald Hazard, de 83 años, que murieron tras inhalar humo después de haber sido agredidos presuntamente por su hijo.

El orden cronológico de los hechos

Según la Fiscalía del Distrito de Berkshire, los hechos tenían lugar en la madrugada de este lunes 24 de noviembre, en torno a las 3:00 y las 4:00 de la madrugada, cuando el sospechoso agredía físicamente a sus padres después de "perder la cabeza" mientras él y su padre intentaban ayudar a su madre, que había sufrido una caída. Tras esto, Hazard empujó a ambos padres al suelo y les golpeó en repetidas ocasiones, utilizando objetos domésticos como un ventilador.

Tras la agresión, los fiscales señalaron que el detenido había rociado con gasolina toda la planta baja de la vivienda, ubicada en el número 77 de Francis Street y le prendió fuego, abandonando el domicilio en su coche. Mientras el incendio comenzaba a propagarse, sus padres, aún conscientes, le gritaron desesperadamente que regresara y les ayudara, según la declaración del acusado a los investigadores. Sin embargo, Hazard huyó del lugar.

Aproximadamente cuatro horas después, fueron los propios vecinos los que alertaron a la policía y a los bomberos tras ver salir humo de la vivienda. La Policía fue la primera en llegar y, ante el intenso calor, intentaron sin éxito establecer contacto con posibles ocupantes. Minutos después llegaron los bomberos y fueron quienes encontraron a la pareja sin vida en la sala de estar del domicilio afectado.

El hombre fue detenido ese mismo día

El mismo lunes por la tarde, la policía localizó al presunto autor de los hechos en el estacionamiento de una multinacional de tiendas, donde fue detenido sin incidentes, y un día después, fue procesado en el Tribunal del Distrito Central de Berkshire por un cargo de incendio premeditado.

Mientras la investigación se lleva a cabo, los habitantes de North Adams intentan asimilar la noticia, que sin duda ha marcado profundamente a la comunidad justo al inicio de la semana de Acción de Gracias.

Otro incendio en el Día de Acción de Gracias

Este jueves, durante el Día de Acción de Gracias, dos hijas murieron también intentando salvar a su padre de las llamas en Nueva Jersey. Frantzia, de 49 años y Pojanee, de 42, perdían la vida alcanzadas por las llamas mientras sacaban a su padre de su casa, ubicada en Mosswood Avenue.

El padre logró salir ileso de las llamas, junto a otras seis personas que también se encontraban en el interior del domicilio. El incendio se originó cerca de las 5:00 horas de la madrugada, y aproximadamente una hora después, las dos mujeres fueron declaradas muertas, tal y como afirman fuentes fiscales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.