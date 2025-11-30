Los aviones Airbus A320 Neo que no cuenten con su software actualizado no pueden volar

Desde la madrugada de este domingo aquellos aviones Airbus A320 Neo y A320 que no cuenten con su software actualizado no pueden volar. Tras el aviso de la compañía francesa sobre un posible fallo en este modelo, el más comercializado del mundo, las aerolíneas se apresuraron a intervenir sus flotas para cumplir la exigencia. En total ascendían a 6.000 las aeronaves que debían ser revisadas, aunque el sector insiste en que el problema no ha supuesto riesgo operativo gracias a los sistemas de seguridad incorporados.

Las aerolíneas más afectadas han sido las de Estados Unidos y Asia, aunque muchas avanzaron que buena parte de sus aviones ya habían sido comprobados. Entre las compañías que anunciaron este sábado que habían terminado o estaban a punto de completar las reparaciones figuran American Airlines, United Airlines, Air India, Avianca, Delta Air Lines o la húngara Wizz Air. En el caso de la española Iberia, el impacto ha sido mínimo y ya está subsanado, aunque en algunas operadoras internacionales se registraron retrasos y cancelaciones.

El fallo afecta a los sistemas de regulación de vuelo y se soluciona con una actualización descrita por el sector como rápida y sencilla. Aun así, las tareas se han concentrado en uno de los fines de semana de mayor tráfico del año. En Estados Unidos, con elevada demanda tras el periodo de Acción de Gracias, el secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que las aerolíneas afectadas "han informado de grandes avances y están en camino de cumplir el plazo de este domingo a medianoche para completar el trabajo". Añadió además: "Los viajeros no deben esperar interrupciones importantes. Estén atentos a las comunicaciones de sus aerolíneas".

Por su parte, el CEO de Airbus pidió disculpas públicamente a través de X por las incidencias derivadas de la contingencia. "Quiero transmitir mi más sinceras disculpas a las aerolíneas y los pasajeros que se han visto afectadas", escribió en un comunicado.

El origen del fallo

El fallo se originó tras la detección de una disfunción del sistema de control expuesto a radiación solar intensa, lo que llevó al fabricante a ordenar una revisión urgente. Según autoridades europeas y estadounidenses, la paralización y actualización debe aplicarse de inmediato antes del siguiente vuelo, afectando a cientos de aeronaves en todo el mundo.

En España, la familia A320 es la más utilizada por varias aerolíneas y sumaría unos 250 aviones sujetos al proceso. Mientras Iberia e Iberia Express completaron los trabajos con rapidez, otras operadoras como Avianca han optado por mantener en tierra toda su familia A320 hasta el 8 de diciembre.

