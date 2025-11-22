El papa León XIV acepta la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta en plena investigación por abusos a un menor

El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, presentada hace quince meses al cumplir los 75 años, aunque su salida se formaliza en plena investigación canónica por presuntos abusos a un menor cuando era sacerdote en la diócesis de Getafe. El Vaticano comunicó este sábado la decisión sin detallar los motivos, siguiendo su procedimiento habitual. La diócesis queda temporalmente bajo la administración apostólica de Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, según informó la Conferencia Episcopal Española.

La denuncia, revelada por el diario El País, apunta a abusos cometidos entre 1994 y principios de los años 2000, cuando Zornoza dirigía el seminario mayor de Getafe. El caso es investigado desde hace cuatro meses por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y constituye el primer proceso canónico conocido en España contra un obispo por presunta pederastia. Con la aceptación de su renuncia, Zornoza pasa a ser obispo emérito y queda sin capacidad para ocupar cargos de gobierno dentro de la Iglesia, aunque podrá intervenir con voz, es decir, sin voto, en las asambleas plenarias de la Conferencia Episcopal.

Tras la publicación de la denuncia, Zornoza afirmó que las acusaciones eran falsas y comunicó la suspensión temporal de su agenda "para el esclarecimiento de los hechos", además de revelar que está recibiendo tratamiento por un cáncer agresivo.

Una decisión acelerada

En condiciones normales, la renuncia presentada a los 75 años puede tardar años en resolverse, pero la investigación abierta y el impacto causado por la denuncia habrían precipitado la decisión. Solo a finales de septiembre fue nombrado el nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos, Filippo Iannone, encargado de presentar al papa dimisiones y nombramientos episcopales.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, explicó que León XIV estaba informado del caso desde su reunión previa a la Asamblea Plenaria. El pontífice había señalado el martes que "hay que permitir que siga la investigación" y que, una vez concluida, llegarían "las consecuencias". Cuatro días después, se ha materializado la medida.

La gestión del caso ha evidenciado tensiones entre la cúpula de la Iglesia española y la Santa Sede. La Conferencia Episcopal filtró hace una semana que el cese sería inminente, pero el boletín vaticano de ese sábado no recogió novedad alguna. La situación se prolongó hasta este sábado, cuando Roma oficializó la aceptación de la renuncia.

Contexto eclesial y críticas por la tardanza

La demora en apartar a Zornoza contrasta con las recomendaciones recientes de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que aboga por procedimientos más ágiles de destitución en casos de abuso o negligencia. Canonistas consultados sostienen que, dada la gravedad del caso y tratándose de un obispo, podían haberse aplicado medidas cautelares desde que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe recibió la denuncia este verano.

El caso plantea además interrogantes sobre la respuesta de la Iglesia española ante la pederastia, después de años en los que la Conferencia Episcopal ha sido criticada por su falta de transparencia y por la escasa acción bajo el pontificado de Francisco. Para León XIV, elegido hace solo seis meses, este es el primer caso de pederastia que afecta a un alto cargo eclesiástico.

El testimonio del denunciante

La denuncia remitida al Vaticano detalla abusos que habrían comenzado en 1994, cuando el denunciante tenía 14 años, y se habrían extendido hasta que cumplió los 21. Describe episodios nocturnos en los que, según su relato, Zornoza entraba en su habitación, se metía en su cama, lo acariciaba y lo besaba. "La parálisis me controlaba", explica en el documento. Los hechos, siempre según la denuncia, continuaron en convivencias y campamentos incluso después de que el joven alcanzara la mayoría de edad.

El denunciante afirma que, tras ingresar en el seminario a los 18 años, reveló a Zornoza su homosexualidad y fue derivado a una terapia de conversión. Asegura que el entonces rector seguía entrando en su cama "casi todas las noches y mañanas" y que utilizaba el contexto de la confesión para reforzar un vínculo de dependencia emocional. Expertos citados por el periódico señalan que la instrumentalización del sacramento podría constituir por sí misma otro delito grave en el ámbito canónico.

La investigación sigue en marcha en el Tribunal de la Rota de la nunciatura en Madrid. El Vaticano no ha anunciado aún quién sucederá de forma definitiva a Zornoza al frente de la diócesis.

