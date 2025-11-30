Comienza la reunión entre Ucrania y EEUU sobre el plan de Paz de Trump

El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, responsable de las negociaciones sobre el plan de paz para la guerra ruso-ucraniana, informó este domingo del inicio del encuentro en Estados Unidos entre los enviados de Kiev y los representantes estadounidenses. "El encuentro entre la delegación ucraniana y el lado estadounidense sobre los pasos a dar para lograr una paz justa ha comenzado en Estados Unidos", escribió en su cuenta de X. Umérov, quien dijo estar en contacto permanente con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Tenemos órdenes y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, asegurar un diálogo sustancial y avanzar sobre la base de los progresos logrados en Ginebra", aseguró Umérov, que se ha desplazado a Estados Unidos para continuar las negociaciones sobre los puntos del plan de paz ya abordados la semana pasada en Suiza, también con la presencia de países europeos.

"Estamos trabajando para asegurar una paz real y fiable para Ucrania, con garantías de seguridad a largo plazo", precisó Umérov, quien en su mensaje apuntó que informará al presidente ucraniano sobre las conclusiones de las reuniones que se produzcan este domingo.

"Preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra"

La publicación de X venía acompañada junto a una foto de la reunión en la se podía ver a ambas delegaciones sentadas, frente a frente. Ante Umérov se encontraban, entre otros, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. A su lado, los dos hombres de confianza de Trump; Steve Witkoff y Jared Kushner. Los mismos que viajarán la semana que viene a Moscú para hablar con Putin. Antes del comienzo de la reunión, Zelenski ya señaló que "la tarea está clara: rápida y de manera significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra". "Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos", añadió Zelenski.

La visita de la delegación ucraniana en Florida se da en un contexto en el que Kiev está a la espera de poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump, entre otras cosas. Ucrania quiere que ambos líderes aborden los detalles más importantes del acuerdo marco negociado entre emisarios en Ginebra para acabar con la guerra.

En Ginebra, el pasado fin de semana, Ucrania y EEUU abordaron el plan de 28 puntos presentado por Trump con los que pacificar el conflicto ruso-ucraniano, de cuyo inicio con la invasión de Rusia contra Ucrania se cumplirán cuatro años el próximo febrero. Tras calificar que había sido todo un éxito el pasado domingo, ambas partes acordaron mantener el trabajo sobre un borrador de un plan de paz a partir del documento de 28 puntos inicialmente presentado por Estados Unidos.

