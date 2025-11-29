Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un ginecólogo recibe más de 150 denuncias por agresiones sexuales a sus pacientes

El ginecólogo trabajaba en dos hospitales diferentes de Bélgica, aunque a raíz de las denuncias donde las víctimas relatan episodios de tocamientos sin consentimiento y actitudes inapropiadas durante la consulta, ha sido suspendido temporalmente de su cargo.

Paula Hidalgo
Publicado:

La Fiscalía de Lovaina (Bélgica), ha abierto una investigación judicial al recibir más de 150 denuncias telefónicas y una ante la policía por agresiones sexuales por parte de un ginecólogo que trabajaba en dos hospitales diferentes del país.

El hombre ha sido suspendido temporalmente de su puesto de trabajo, tanto en el Hospital Universitario de Amberes como en un hospital de Tienen, donde pasaba consulta a sus pacientes. La noticia la compartía el diario flamenco 'De Morgen', tras recopilar los testimonios de las mujeres afectadas que compartían relatos de comportamientos inapropiados por parte del médico.

"Nunca habíamos vivido algo así"

A raíz del gran volumen de denuncias, el Centro Flamenco de Denuncias sobre Conductas Transgresivas ha tenido que abrir hasta tres líneas telefónicas diferentes para poder atender todas las llamadas de las víctimas. "Nunca habíamos vivido algo así (...) Incluso después de los programas sobre abuso en la iglesia, no hemos tenido que hacer esto. El teléfono no para de sonar", confesaba Liesbeth Wyseur, de la Agencia flamenca para la Justicia y el Cumplimiento de la Ley, a medios belgas.

Wyseur añadió que este viernes por la noche ya se habían recibido más de 150 denuncias, y desde la Fiscalía de Lovaina han informado este sábado que "las víctimas aún pueden presentar una denuncia penal ante la policía o los tribunales. Cada denuncia será registrada y se le dará seguimiento en colaboración con unidades policiales especializadas".

El relato de las víctimas

Las pacientes afectadas alegan que sufrieron tocamientos sin consentimiento y actitudes inapropiadas durante la consulta del ginecólogo. Una de las víctimas describió que mientras estaba recibiendo la atención médica, el médico le hizo subirse completamente desnuda a la báscula, se acercó por detrás y le dio una palmada en el trasero. "No me sentí cómoda con ello y hasta el día de hoy me arrepiento de no haber dicho nada", lamenta.

El ginecólogo, por su parte, niega todas las acusaciones mediante su abogado. La investigación continúa abierta y se espera que nuevos testimonios se sumen en los próximos días.

