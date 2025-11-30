La ONU solicita a Israel una comisión de investigación "imparcial" y "eficaz" para las denuncias de tortura contra los palestinos

La ONU ha solicitado a Israel la formación de un equipo especial para revisar las acusaciones de torturas infligidas a los palestinos, que han aumentado desde el inicio del ataque a Gaza el 7 de octubre de 2023.

Esto no es nada favorable para Israel. En el informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas asegura que el país practica de facto una política extendida de tortura y maltratos contra los detenidos, en concreto contra los palestinos, y también se habla de numerosos casos de impunidad de las Fuerzas de Seguridades Israelíes en muy probables crímenes de guerra.

Lo que pide la ONU es la creación de una comisión de investigación ad hoc para examinar las denuncias sobre torturas contra la población palestina que se han intensificado desde el comienzo de la ofensiva.

"El Comité expresó su profunda preocupación por los informes que indicaban una política estatal de facto de tortura y malos tratos organizados y generalizados durante el período que abarca el informe, que se ha intensificado gravemente desde el 7 de octubre de 2023", reza un comunicado de la agencia de la ONU recogido por Europa Press.

Torturas bajo la "defensa del estado de necesidad"

El documento critica la falta de un instrumento dentro de la legislación interna de Israel que tipifique el delito de tortura, incluso resalta que bajo la denominada "defensa del estado de necesidad", las fuerzas policiales y militares israelíes pueden "eximir su responsabilidad" cuando ejercen violencia física en los interrogatorios.

De la misma manera, el organismo de Naciones Unidas ha reprochado al Estado israelí la utilización de "medios especiales" como métodos de coerción para interrogar a los presos que no son conocidos públicamente. Asimismo, el Comité ha denunciado que las políticas israelíes sobre el "territorio palestino ocupado" suponen "condiciones de vida crueles, inhumanas o degradantes" para sus ciudadanos, según los testimonios recogidos en las denuncias.

Más de mil palestinos han muerto por ataques de colonos

Son muchos los ataques que han sufrido miles de palestinos en Cisjordania a manos de colonos israelíes, así como las detenciones administrativas de los ciudadanos palestinos que viven en este territorio también han alcanzado "niveles sin precedentes". La ONU ya ha afirmado que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde que comenzaron los ataques en Gaza.

El jueves, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron a más de 350 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército israelí desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

En total, la cifra de fallecidos a causa de la ofensiva desatada por las fuerzas de Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 asciende a 69.799, mientras que los heridos se sitúan en 170.972.

