AUSTRALIA
Video: Dos bomberos heridos tras una explosión en una planta de residuos cerca de Sídney
Los bomberos han tenido que ser tratados por quemaduras.
Una fuerte explosión provoca un gran incendio en una planta de residuos cerca de Sídney. No se lamentan heridos graves tras la explosión, pero sí se ha tenido que atender a dos bomberos. Los efectivos se habían trasladado hasta allí y han tenido que ser tratados por quemaduras.
