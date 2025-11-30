Video: Dos bomberos heridos tras una explosión en una planta de residuos cerca de Sídney

Una fuerte explosión provoca un gran incendio en una planta de residuos cerca de Sídney. No se lamentan heridos graves tras la explosión, pero sí se ha tenido que atender a dos bomberos. Los efectivos se habían trasladado hasta allí y han tenido que ser tratados por quemaduras.

