Retrasos y vuelos cancelados en varias aerolíneas tras el aviso de Airbus de un problema en los A320neo

Las compañías aéreas American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland anuncian retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus vuelos tras el aviso de Airbus en relación a un problema en los aviones de la familia A320neo y pide a los operadores que adopten medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT).

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) informa de que a partir de este sábado 29 de noviembre, los aviones afectados solo podrán llevar pasajeros una vez hayan sido reparados. Mientras solo podrán volar -sin pasajeros- para trasladarse a las instalaciones de mantenimiento.

Airbus, consciente de los "trastornos operativos" que puede ocasionar, ha pedido disculpas a los pasajeros por las molestias causadas y asegura que trabajará para mantener "la seguridad como prioridad número uno y absoluta".

A raíz de un análisis de un incidente reciente de un avión de la familia A320 se ha revelado que la "intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo".

Aerolíneas afectadas

El fabricante europeo ha identificado un número "significativo" de aviones de la familia A320 en servicio que podrían verse afectados y pide actualizar el 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

En Estados Unidos, American Airlines calcula que alrededor de 340 de sus aviones se han visto afectados y hay "algunos retrasos operativos". Prevé que las actualizaciones se completen este fin de semana. También Delta Airlines garantiza que cumplirán con las directrices dictadas de seguridad. JetBlue y United Airlines son otras de las empresas afectadas.

En Europa, Wizz Air advierte a los pasajeros de posibles interrupciones durante este fin de semana como consecuencia de la actualización requerida por Airbus. La británica EasyJet ha notificado a sus usuarios que está trabajando "estrechamente" con las autoridades de seguridad y Airbus para implementar las medidas de precaución y seguridad. La aerolínea informará a los clientes sobre cambios en los vuelos y hará todo lo posible "para minimizar el impacto".

En Nueva Zelanda, Air New Zealand informa a través de las redes sociales que el "problema de software global que afecta a los aviones Airbus A320neo" afectará a sus vuelos regulares.

"Como medida de precaución, todos nuestros aviones A320neo recibirán una actualización de software antes de operar su próximo servicio de pasajeros", ha expresado en su cuenta de 'X'.

La japonesa All Nippon Airways, también se ha visto obligada a cancelar más de 60 vuelos y avisa que revisará cada uno de ellos. Según la agencia de noticias Kyodo, estas cancelaciones han repercutido a un total de alrededor de 9.500 pasajeros.

