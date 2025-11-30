Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Suiza rechaza incluir a las mujeres en el servicio militar obligatorio

Según el escrutinio final, un 84,15% de los votantes se ha negado rotundamente a la propuesta de incluir a las mujeres en el servicio militar obligatorio.

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

Este domingo los ciudadanos suizos han rechazado, de manera rotunda, la propuesta de sustituir el actual servicio militar obligatorio para los hombres, por un nuevo servicio militar "ciudadano", en el que también fueran convocadas las mujeres, y que incluyera labores fuera de la seguridad, como la protección climática o la prevención de desastres naturales. Según el escrutinio final, un 84,15% de los votantes ha dicho que "no" a esta propuesta.

Una iniciativa impulsada 'Por una suiza que se integra'

La iniciativa, impulsada por la organización Por una Suiza que se integra, pretendía ampliar la noción tradicional de seguridad nacional. Sus promotores defendían que Suiza no está solo amenazada en el ámbito militar, sino también se enfrenta a riesgos derivados de ciberataques, desabastecimiento energético y fenómenos climáticos extremos, como el deslizamiento de tierra que este año destruyó un pueblo entero en un valle alpino del país. Según los impulsores, este nuevo servicio "ciudadano" ayudaría a combatir el creciente individualismo de la sociedad, mediante actividades solidarias en común.

Gobierno y Parlamento se oponen

Sin embargo, tanto el Gobierno como el Parlamento, se posicionaron firmemente en contra de la propuesta, ya que consideran que ampliar el servicio a toda la población joven, incluyendo a mujeres y eventualmente a residentes sin ciudadanía suiza si el Parlamento así lo decidía, supondría duplicar el número de personas alistadas: de los 35.000 actuales pasaría a más de 70.000.

Este incremento, según cálculos gubernamentales, duplicaría con creces los costes derivados de seguros sociales e indemnizaciones por no trabajar, generando un gasto adicional cercano a 2.0000 millones de francos suizos, unos 2.100 millones de euros.

El servicio militar, obligatorio desde el siglo XIX

En Suiza, el servicio militar obligatorio masculino es obligatorio desde el siglo XIX. Los jóvenes deben completar unas 18 semanas de instrucción básica en la escuela de reclutas y, posteriormente, cursos de actualización anuales que en conjunto suman cerca de ocho meses de servicio. Aquellos que rechacen portar armas, pueden elegir un servicio civil más largo, o pagar una tasa de exención que se deduce de sus ingresos durante varios años.

Las mujeres suizas, por su parte, pueden también cumplir el servicio militar obligatorio o su alternativa en protección civil, pero únicamente de forma voluntaria.

El rechazo a la iniciativa llega justo en un contexto europeo marcado por una creciente sensación de inseguridad desde la invasión rusa de Ucrania. Un clima que ha impulsado a varios países a reforzar sus estructuras militares, o a replantear sus modelos de servicio militar obligatorio.

En el caso de Francia, el Presidente Emmanuel Macron, ha anunciado esta misma semana la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses a partir del próximo verano, para jóvenes de entre 18 y 19 años, con la expectativa de incorporar 3.000 participantes el primer año, que deberán aumentar a 10.000 en 2030 y, en función de la amenaza, 50.000 en 2035 según reconocía el jefe del Estado francés.

