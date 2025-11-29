El avión en el que viaja el papa León XIV está obligado a cambiar un componente tras el aviso de Airbus

El avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways en el que se está desplazando el papa León XIV en su primer viaje internacional a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente tras el aviso del fabricante aeronáutico de un fallo informático.

El avión en el que viaja el papa es uno de los 6.000 de la familia A320 que, según varias fuentes, necesita una actualización de su sistema de control de vuelo después de detectar una vulnerabilidad informática vinculada a la exposición a radiaciones solares intensas.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó que "sustituirán un componente en el avión". Para llevar a cabo esa sustitución, llevarán el avión hasta "Estambul" y un "técnico realizará esa tarea". Tal y como detalló Bruni, el técnico llegó a las 15:30 horas a Estambul para la sustitución de un "monitor", una intervención que todas las compañías tenían que hacer antes de la medianoche de hoy o no podían volar.

Según explicó la compañía Airbus, se trata de una medida preventiva que ha sido adoptada tras un incidente técnico ocurrido a finales del mes de octubre en una aeronave estadounidense. Dicho incidente reveló que "una actividad solar inusualmente elevada puede corromper datos esenciales utilizados por los comandos de vuelo".

Por el momento, el papa León XIV se encuentra en Estambul en la tercera jornada de su viaje en Turquía y mañana, a partir de las 12.45 horas, tiene previsto trasladarse a Beirut en el mismo avión con el que viajó desde Roma.

Una portavoz del fabricante aeronáutico ha indicado a EFE que el 85% de los aviones afectados precisará de un pequeño cambio informático que apenas llevará tiempo y, por supuesto, esto no afectará en exceso a sus programas de vuelo. Para el 15% restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y, en algunos casos, un cambio de equipos.

La FAA exige a las aerolíneas reemplazar el software de los Airbus antes del domingo

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha publicado en su perfil de X que ha emitido una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD) para determinados aviones Airbus A319 y A320/21. Concretamente, el Airbus A320 es en el que está viajando el papa León XIV.

Tal y como han detallado, el EAD "exige reemplazar o modificar el software que controla los alerones de profundidad del avión" y entra en vigor "de inmediato". Según la directiva, los operadores deben sustituir el software antes de que los aviones vuelvan a volar a las 00:01 del domingo 30 de noviembre, y además se prohíbe instalarlo en cualquier aeronave.

Airbus ya avisó ayer que todas las aerolíneas que vuelan con el A320 tienen que actualizar su software tras detectar un incidente en un programa de control de vuelo provocado por una exposición a los rayos solares. Según explicó la empresa, esto puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", y diversas fuentes del sector cifran en unos 6.000 los aparatos afectados.

