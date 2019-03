Panamá retiene un barco de bandera norcoreana con material bélico

Panamá ha retenido en la costa del Caribe un barco de bandera norcoreana con un cargamento de azúcar procedente de Cuba en el que encontraron armas de guerra, ha anunciado el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. "El barco venía de Cuba e iba para Corea del Norte", ha explicado Martinelli a los periodistas, e indicó que "al quitar la primera camada" del azúcar hallaron las armas en dos contenedores.

El gobernante, que acudió al puerto colonense de Manzanillo para informarse del suceso, y ha explicado que se trata de "material bélico o balístico", y cuando fue preguntado por los periodistas sobre si se podría tratar de misiles dijo no saberlo porque desconoce el tema. "Que el mundo sepa que no se puede estar pasando material bélico no declarado por el Canal de Panamá", ha matizado Martinelli, al tiempo que aseguró que tanto el capitán de la nave como los 35 tripulantes, que se encuentran retenidos, pusieron fuerte resistencia.

Del capitán ha afirmado que en un principio al parecer sufrió un amago de ataque al corazón, y que luego se intentó suicidar. Por su lado, el ministro de Seguridad, José Raún Mulino, identificó la nave de bandera norcoreana como el Chon Chong Wang, y aseguró que los dos contenedores con las armas fueron hallados entre el cargamento de 250 quintales de azúcar morena.

Los tripulantes y el capitán han sido llevados a la antigua base aeronaval estadounidense de Sherman, actualmente dirigida por el Servicio Naval de Panamá, para proseguir con las investigaciones. Según Mulino, se va a consultar con las Naciones Unidas para determinar a qué organismo habrá que entregar a los detenidos. Junto con Martinelli y Mulino en el lugar estaba el fiscal antidrogas, Javier Caraballo, que dirigió la operación de inteligencia que llevó al hallazgo de las armas. "Panamá es un país que llama la paz, no la guerra", declaró Martinelli.