Obama a Medvedev: "Después de las elecciones tendré más flexibilidad"

El presidente en funciones de Rusia, Dimitri Medvedev, declaró este lunes que, pese a que Moscú y Washington se mantienen firmes en sus posturas sobre el sistema de defensa antimisiles (DAM) en Europa, las relaciones entre ambos países atraviesan su mejor momento de la "última década" y el diálogo bilateral no es solo posible, sino necesario.

El mandatario ruso hizo estas declaraciones tras reunirse con su homólogo estadounidense, Barack Obama, en Seúl, donde ambos líderes se encuentran para asistir a la cumbre de seguridad nuclear, según informó la agencia estatal rusa de noticias, RIA Novosti.



"Considero que han sido probablemente los mejores tres años en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en la última década", declaró Medvedev. Por su parte, Obama calificó como "muy productivos" estos últimos años y destacó entre los avances conseguidos el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) firmado por ambos líderes en abril de 2010 en Praga.



Ambos presidentes, añadió Medvedev, comparten el deseo de que la cooperación bilateral y las negociaciones sobre el escudo antimisiles sean más intensas. "Todavía nos queda tiempo para llegar a un acuerdo y lograr una solución equilibrada, aun teniendo en cuenta la experiencia positiva que tuvimos Barack y yo preparando el Tratado START", declaró el presidente ruso.



Por su parte, el presidente de Estados Unidos destacó que ambos países aún tienen un gran trabajo por delante en muchas cuestiones. "Ha llegado la hora de que nuestros especialistas técnicos, nuestros equipos comiencen a discutir cuestiones técnicas", señaló Obama.



Acuerdo sobre el DAM: después de elecciones en EEUU

Durante el encuentro, Obama ha comentado a Medvedev que no habrá un acuerdo con Rusia este año para poder implantar el DAM y ha sugerido que el pacto podría demorarse para después de noviembre, cuando el presidente estadounidense se juega la reelección a la Casa Blanca.



"Estas son mis últimas elecciones, y después de los comicios, tendré mayor flexibilidad", ha indicado en unos comentarios recogidos por las cámaras, según el diario 'The Washington Post'. El presidente ruso le comentó que lo entendía y que le transmitirá la información a Putin.



Medvedev declaró el viernes pasado que no creía que el escudo antimisiles esté destinado a proteger a Europa de ataques de países como Irán y señaló que permitirá su instalación si se firma un acuerdo en el que los países occidentales aseguren que el DAM no tendrá como objetivo el territorio ruso.



Ben Rhodes, un asesor del Departamento de Seguridad Nacional, ha destacado que "como 2012 es un año de elecciones en ambos países, con comicios y un cambio de poder en Rusia y elecciones en Estados Unidos, no es año en el que consigamos un acuerdo".



"Por lo tanto, Obama y Medvedev han acordado que es mejor instruir a nuestros expertos técnicos para que trabajen mejor por nuestras respectivas posiciones, proporcionando espacio para las negociaciones para avanzar en el escudo antimisiles", ha añadido.