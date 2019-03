Obama: "Mandela es el último libertador del SXXI"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, agradeció este martes al pueblo de Sudáfrica haber "compartido a Nelson Mandela con nosotros", en el servicio religioso oficial en memoria del fallecido exmandatario. "A la gente de Sudáfrica, el mundo os agradece por compartir a Nelson Mandela con nosotros. Su lucha fue vuestra lucha. Su triunfo fue el vuestro", sentenció.

"Cuando la noche es más oscura, pensemos en Madiba"

"Mandela es el último libertador del siglo XXI", manifestó Obama poco después de ser recibido con una gran ovación en el estadio FNB de Johannesburgo, donde se celebra el oficio.



El presidente de EEUU criticó que, en contra del legado de Mandela, todavía haya niños sufriendo de hambre, escuelas cerradas, gente perseguida por sus ideas políticas en el mundo: "Eso está ocurriendo hoy", lamentó.



Animó, no obstante, a no permitir que este progreso lento "nuble el hecho de que nuestro trabajo no está hecho". Instó, en este sentido, a abrazar el legado de lucha por la igualdad y libertad de Mandela de forma auténtica por parte de los líderes que, pese a elogiarlo, no lo defienden en sus países.



En este sentido, Obama ha denunciado que "hay muchos" líderes que "abrazan el legado de Madiba pero se resisten a hacer reformas".



"Hay muchos líderes que muestran solidaridad con Madiba pero no liberan a sus propios pueblos", ha proclamado.

"Mandela nos enseñó que nada es imposible hasta que está hecho"

"Mandela nos enseñó que nada es imposible...hasta que está hecho. (...) Sudáfrica nos enseñó que podemos que podemos elegir un mundo donde no haya conflicto, sino justicia y paz", subrayó.



"Mandela entendió los lazos que unen el espíritu humano", y mencionó la palabra que en Sudáfrica resume ese sentimiento: "ubuntu". Obama reconoció que Mandela le anima siempre a querer ser "un hombre mejor" y emplazó así a buscar la "fortaleza" de Mandela y su "grandeza de espíritu" dentro de cada uno.



"Cuando la noche es más oscura, pensemos en Madiba", y citó a continuación una de las célebres citas del icono de la lucha contra el "apartheid": 'Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma".



"Te echaremos profundamente de menos. Que Dios bendiga el alma de Nelson Mandela, que Dios bendiga a África", concluyó.



El presidente de EEUU y el de Cuba, Raúl Castro, se dieron la mano durante el oficio religioso en homenaje a Nelson Mandela que se celebra en el estadio FNB de Johannesburgo. El gesto sin precedentes entre los líderes de dos naciones en conflicto durante décadas tuvo lugar cuando Obama se dirigía hacia el estrado desde el cual se dirigió a los miles de sudafricanos presentes en la ceremonia.