Donald Trump nombra a un 'macho alfa' como embajador de EEUU en Malasia: así es Nick Adams

Los dos, Donald Trump y Nick Adams, están acostumbrados a piropearse en redes sociales. Trump ha decidido nombrar como embajador de EEUU en Malasia a Nick Adams, al que califica de patriota increíble y empresario de gran éxito "cuyo amor y devoción por nuestro gran país son una inspiración". Así le describe el presidente americano en su red social Truth.

Los halagos de Nick Adams hacia el presidente Trump son también constantes y diarios. Utiliza sus redes sociales para demostrar que es un fanático de Trump. "Autor de best-sellers, avalado por el presidente Trump. Fundador y director ejecutivo. Ciudadano estadounidense naturalizado. Designado por Trump" , así se describe en su biografía de X.

Nick Adams, de 40 años, nació en Australia, país donde comenzó su carrera política como consejero en Sídney, donde propuso erradicar las palomas de uno de los distritos donde trabajaba. Adquirió la nacionalidad estadounidense en 2021, y su imagen se ha forjado como analista político de ideas conservadoras en redes sociales y su idolatría y defensa a favor de Donald Trump.

Defensor de la masculinidad tradicional

Además ,él mismo se califica de "macho alfa" , presume de tener "grandes cantidades de testosterona" y una "genética superior". A Trump le da igual que no sea diplomático. Su carrera política se limita a una alcaldía pero sin duda es un gran fan del presidente y así lo ha demostrado en sus redes en las que también defiende la masculinidad tradicional.

Los machos alfa de Trump

El caso de Adams no es único. Pete Hegseth, secretario de Defensa es otro ejemplo que demuestra como a Donald Trump le gusta rodearse de 'macho alfa'.

Era un apuesto presentador de televisión, escritor y oficial de la Guardia Nacional del Ejército estadounidense hasta que fue nombrado por Trump para ese cargo en enero de 2025. Pronto rescataron de la videoteca unas declaraciones suyas en contra de que las mujeres participaran en combate. Ha sido acusado de acoso sexual, luce tatuajes de extrema derechas y presume de criticar la presencia de homosexuales y transexuales en el ejército.

Otro al que se puede considerar 'macho alfa' es Elon Musk, hasta hace poco, principal valedor y apoyo del presidente americano. Recientemente publicaba en X: "Nena, ya no eres el gobernador de Canadá, así que no importa lo que digas". Ese "nena" no iba dirigido a una mujer, sino a Justin Trudeau, aún primer ministro de Canadá. Referirse así a una mujer también habría sido irrespetuoso, pero- si cabe- es aún más despectivo por considerar a las mujeres inferiores a los hombres.

También es celebre ya la descalificación de JD Vance, vicepresidente de EEUU, quien calificó a los políticos demócratas como "una panda de mujeres sin hijos y con gato".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.