Las nuevas caricaturas de Mahoma reavivan la tensión en el mundo musulmán

La publicación de unas caricaturas del profeta Mahoma en el número de este miércoles del semanario satírico francés "Charlie Hebdo" ha provocado un aumento de la tensión que ha llevado a París a cerrar embajadas, escuelas y centros culturales en una veintena de países por temor a represalias de los islamistas.

La nueva polémica se produce un año después de que la redacción de la revista fuera incendiada tras publicar caricaturas de Mahoma y coincidiendo con un momento particularmente delicado en el mundo islámico, donde la difusión de la película "La inocencia de los Musulmanes", que ridiculiza la figura del profeta, ha originado la reacción violenta de grupos radicales que han provocado 30 muertos.

Precisamente el temor a esos incidentes violentos ha llevado al primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, a hacer un llamamiento a la moderación. Más tajante se ha mostrado el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, que desde El Cairo, donde se encuentra de viaje oficial, ha considerado "poco inteligente" la actitud del semanario que, en su opinión, "hecha más leña al fuego". De hecho, la publicación ya ha recibido una demanda de una asociación afincada en Siria.

En las redes sociales circulan llamamientos a la manifestación en diversas ciudades del país, similares a las que agruparon a unas 250 personas el pasado fin de semana ante la embajada de Estados Unidos en París. Desde la revista rechazan este argumento y defienden su derecho a la sátira sobre los asuntos de actualidad.

"¿Por qué no podemos satirizar sobre eso?", se pregunta el director

"Llevamos toda la semana hablando de las embajadas que han sido incendiadas por la difusión en internet de una película tonta ¿no tenemos derecho a tratar eso en una revista de sátira política?", afirma el redactor jefe de "Charlie Hebdo", Gérard Biard.

El periodista agrega que lo que debería haber causado la reacción de las autoridades "no es la publicación de un dibujo satírico si no las actitudes violentas que provoca". "No hemos insultado a nadie, nuestro dibujo de portada no es denigrante. No hemos hecho llamamientos al odio racial. Hemos hecho nuestro trabajo, que es mirar la actualidad con una mirada satírica", indica.

Protestas en Líbano

Miles de partidarios de los grupos chiíes libaneses Hizbulá y Amal se manifestaron en la ciudad meridional de Tiro en protesta contra un polémico vídeo sobre la vida del profeta Mahoma considerado blasfemo por los musulmanes.

La marcha había sido convocada por el líder de Hizbulá, jeque Hasan Nasralá, y durante la misma los manifestantes también arremetieron contra Estados Unidos, país en el que el filme fue producido, y contra Francia.

Separados en una columna de mujeres y otra de hombres, los congregados izaron banderas amarillas de Hizbulá, verdes de Amal y libanesas, además de enarbolar fotos del propio Nasralá y del presidente sirio, Bachar el Asad. Entre los lemas más escuchados destacaron "EEUU son el peor demonio", "Israel es el enemigo de los musulmanes", "Muerte a EEUU y a Israel" y "EEUU es el enemigo de Dios".