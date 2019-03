El mundo se prepara ante el 'inminente' ataque a Siria con la economía expectante

El mundo está revuelto tras la última jornada. El motivo es el camino que está tomando el conflicto en Siria. Las grandes potencias occidentales se están comenzando a posicionar y la economía mundial se ha acostado en vilo en un día lleno de altibajos e informaciones, en ocasiones, contradictorias.

Estados Unidos ha sido el primero en dar el paso. El país americano, a través altos cargos con declaraciones a medios nacionales, ha augurado un ataque 'relámpago' que comenzaría este jueves y duraría un máximo de tres días.

En este sentido, la Casa Blanca está ultimando los contactos con el resto de países para terminar de acordar la estrategia que seguirá. La primera potencia mundial, según los medios del país, prepararía un ataque "limitado", es decir, contra sedes militares y no contra la población civil.

"La masacre química en Damasco debe tener respuesta"

Por su parte, España también se ha mostrado a favor de una intervención en el país asiático si la ONU confirma el ataque con armas químicas. El Ejecutivo español, a través del Ministerio de Exterior, también ha criticado el ataque que sufrieron este lunes los técnicos de las Naciones Unidas, y que está dificultando el curso de los acontecimientos.

Francia, a través de Hollande, también se ha posicionado en la misma dirección: "La masacre química en Damasco debe tener respuesta". El país galo se encontraría preparado para "castigar" a quienes "cometieron la decisión infame de gasear a inocentes". En esto coinciden también los laboristas británicos, aunque han remarcado que la acción debe ser "legal" y "limitada".

La economía mundial, expectante ante la incertidumbre y la decisión de los países occidentales, se ha resentido durante toda la jornada. Tras un día inestable, en el que los altibajos han sido los protagonistas por excelencia, las bolsas más importantes han cerrado con pérdidas. Así, el Ibex ha manifestado su mayor caída en los últimos dos meses. Además, el precio del petróleo sigue subiendo, incremento que se suma al producido tras la crisis en Egipto.

Entretanto, Siria también está dividida. El comandante en jefe del Ejército Libre Sirio, pide ayuda lo antes posible: "Si no hay ninguna acción, tememos que en los próximos días, no en las próximas semanas, Bashar usará armas químicas y materiales químicos contra zonas muy amplias y, me temo, matará quizá a 20.000 o 30.000 personas más". El Gobierno, por el contrario, niega cualquier ataque químico.