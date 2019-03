Mubarak: "Moriré en suelo egipcio"

El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, ha confirmado en un discurso televisado que no se presentará a la reelección en los próximos comicios y que trabajará durante estos meses para asegurar una "transición pacífica".

El dirigente ha apelado a la estabilidad para justificar su permanencia en el poder hasta las elecciones. "Son actos lamentables para la mayoría de los egipcios. La realidad obliga ciudadanos y dirigentes a elegir entre el caos y la estabilidad".

Se ha referido también a las aspiraciones de reformas política y económica y asegura que respetará "la libertad del Pueblo". Pero insiste en la idea de mantener la seguridad en todo momento.

Mubarak, presidente de Egipto desde octubre de 1981, habla de él mismo en tercera persona: "Hosni Mubarak, que se dirige a vosotros". Los manifestantes no han recibido más que con gritos de "¡Fuera!, ¡fuera!" las palabras del dirigente. Querían que se marchara ya y no en otoño, por lo que se prevé que las protestas no terminen y que la plaza Tharir, el corazón de El Cairo, siga repleta de gente.