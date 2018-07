Al menos 27 muertos tras una estampida en un festival religioso en India

Al menos 27 personas, 25 de ellas mujeres, han muerto a causa de una estampida en un festival religioso en el río Godavari, en el sur de India. La tragedia se ha producido horas después de que el ministro principal de Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, participara en el festival y se metiera en las mismas aguas.

"El incidente ha sido ocasionado por un encuentro de dos grandes grupos de devotos, uno que salía del río y otro que pretendía entrar", ha asegurado un agente de Policía, en declaraciones a la cadena india NDTV.

Según la versión de unos peregrinos, la aglomeración se ha dado en una de los accesos a las orillas del río, donde un grupo de mujeres se ha resbalado y ha provocado el agolpamiento. La mayoría de las víctimas mortales, 25, eran mujeres y además ha habido numerosos heridos.

El lugar ha sido visitado por el ministro principal de la región durante la mañana. Naidu había alertado de la masiva afluencia y de la dificultad de contener a tanto peregrino. "Cuando me he ido he visto mucha gente y he pedido que se levantaran barricadas (...) lo cierto es que a pesar de tener los mejores controles estas cosas pasan", ha afirmado a una televisión local.

El Maha Pushkaralu es un festival religioso que rinde homenaje a los ríos, considerados dioses en India. El acto congrega a una multitud de peregrinos que se desplazan hasta Telangana and Andhra Pradesh y está basado en configuraciones astronómicas se celebra solo una vez cada 144 años. No obstante, una versión más pequeña del acto, que está teniendo lugar estos días, se organiza cada doce años, durante los próximos 12 días y se espera la asistencia de más de 10 millones de personas.