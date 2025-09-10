Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Gibraltar

Se reaviva el conflicto sobre la sobería del Peñón: la Royal Navy despliega drones en Gibraltar para vigilar el Estrecho

La Marina Real británica ha incorporado drones al Escuadrón de Gibraltar para reforzar la vigilancia en las aguas del Estrecho. Los patrulleros "HMS Dagger"y "HMS Cutlass" operan ahora con vehículos aéreos no tripulados capaces de detectar embarcaciones en tiempo real.

LA ROYAL NAVY DESPLIEGA DRONES EN GIBRALTAR PARA VIGILAR EL ESTRECHO

LA ROYAL NAVY DESPLIEGA DRONES EN GIBRALTAR PARA VIGILAR EL ESTRECHORoyal Navy

Publicidad

El despliegue ha reavivado el conflicto sobre la soberanía marítima y aérea en torno al Peñón de Gibraltar. España mantiene que solamente las aguas interiores del puerto son británicas, mientras Londres aplica la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar para justificar su control sobre tres millas náuticas. La cuestión no es menor: los drones equipados con cámaras permiten a los dos patrulleros británicos vigilar más allá de lo que alcanza la vista de sus tripulaciones, detectar embarcaciones a distancia y seguir sus movimientos en tiempo real. Todo ello en un espacio reducido y disputado como es el Estrecho. Este refuerzo tecnológico puede tener consecuencias directas en la relación con España, cuyos patrulleros operan en esas mismas aguas.

La Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 1982), reconoce a todo estado ribereño el derecho a establecer un mar territorial de hasta 12 millas náuticas desde su costa. La soberanía se extiende a las aguas, el lecho marino, el subsuelo y también al espacio aéreo, aunque se mantiene el derecho de paso inocente para buques extranjeros. Reino Unido, como estado firmante de dicha Convención, aplica este marco también a Gibraltar, aunque limita su reclamación a tres millas náuticas alrededor del Peñón. Londres nunca ha intentado formalizar las 12 millas que la convención le permitiría, en parte por la escasa dimensiones del Estrecho y, sobre todo, para evitar una colisión directa con la soberanía que reclama España.

España no reconoce las agua británicas

Madrid, sin embargo, no reconoce en absoluto la existencia de esas aguas británicas. La posición española, reiterada en todos los foros internacionales, es clara: el Tratado de Utrecht de 1713, que cedió Gibraltar al Reino Unido, sólo mencionaba la cesión de "la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortalezas", sin incluir el mar circundante. Es la llamada teoría de la "costa seca". Por ello, España sostiene que la única zona sobre la que Londres puede ejercer control son las aguas interiores de su puerto, y denuncia la presencia de cualquier patrulla británica fuera de ellas como una "incursión en aguas españolas". Otro tanto ocurre sobre el espacio aéreo: España únicamente reconoce la jurisdicción gibraltareña sobre el espacio situado justo sobre el Peñón, nada más. Eso no afecta a las inevitables maniobras de los aviones que despegan y aterrizan del aeropuerto situado en el istmo, que por fuerza deben volar por el espacio aéreo español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

El primer ministro polaco, Donald Tusk

Qué es y qué dice el artículo 4 de la OTAN que Polonia activará tras la incursión de drones rusos

Imagen de archivo de varios cazas F18

La Unión Europea sospecha que la incursión de drones rusos en Polonia fue "intencionada"

LA ROYAL NAVY DESPLIEGA DRONES EN GIBRALTAR PARA VIGILAR EL ESTRECHO

Se reaviva el conflicto sobre la sobería del Peñón: la Royal Navy despliega drones en Gibraltar para vigilar el Estrecho

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Unión Europea

Von der Leyen anuncia la suspensión parcial del acuerdo comercial UE-Israel y propondrá sanciones a ministros de Netanyahu

Ricardo Pozzobon, geólogo fallecido en Alaska
Muerte insólita

Muere trágicamente el geólogo Ricardo Pozzobon durante una investigación en Alaska: "Literalmente se le tragó el glaciar"

Ministra
Ministra sueca

Vídeo: La ministra de Salud de Suecia se desploma en plena rueda de prensa

Elisabet Lann sufrió una bajada de azúcar en su primera comparecencia y confirmó después que se encuentra en buen estado

Apuñalamiento a una refugiada ucraniana
Apuñalamiento

Las durísimas imágenes del apuñalamiento a una refugiada ucraniana en un tren

Se puede ver cómo el agresor saca del bolsillo la navaja y le apuñala por detrás.

Ataque a la Flotilla de Gaza

Segundo ataque con dron en dos días a una de las embarcaciones de la flotilla con ayuda a Gaza

Cazas F-35

Guerra en Ucrania, en directo: Polonia estudia invocar el artículo 4 de la OTAN ante la amenaza de su integridad territorial

Emmanuel Macron y Sebastien Lecornu en un acto en París el pasado 14 de julio

Sébastien Lecornu, nuevo primer ministro de Francia

Publicidad