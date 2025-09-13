Una pareja resuelve el enigma que envolvía su boda: identifican a la persona desconocida que salía en sus fotografías

Cuando Michelle y su marido John Wylie repasaban las fotografías de su boda, siempre surgía una cuestión que era casi un misterio: había un hombre que aparecía en casi todas las imágenes pero ni Michelle ni John ni ninguno de sus familiares lo conocía.

Después de mucho tiempo investigando este misterio, la pareja ha resuelto el enigma. Tal y como recogió el Daily Mail, la pareja de escoceses estuvieron cuatro años intentando averiguar quién era el hombre.

Michelle Wylie publicó una de las fotos de su boda en Facebook. En dicha imagen, podía verse al hombre. Precisamente, a partir de esa publicación en Facebook, el hombre, llamado Andrew Hillhouse, respondió a ese post y confesó que tenía la intención de estar en una boda diferente ese día, pero se equivocaron de lugar.

Andrew aseguró que todo se debió a un error. Hillhouse y su pareja llegaron justo antes del inicio de la ceremonia, que se celebró en noviembre de 2021, y solo conocían a la novia. Esta pareja se dio cuenta de que se encontraban en la boda equivocada cuando vieron a Michelle Wylie caminando hacia el altar. En ese preciso momento, Andrew se dio cuenta de que no conocía a la novia.

Tal y como confirmó Andrew, decidieron quedarse en la ceremonia en el Hotel Carlton, en Prestwick, Ayrshire, para no levantar sospechas antes de escabullirse discretamente.

Después de que los Wylie encontrasen a Andrew en Facebook, se reunieron con él en persona para compartir su experiencia durante la boda. Tal y como confirmó Daily Mail, durante el encuentro con Andrew, Michelle "no podía parar de reír".

El misterioso invitado aseguró que su pareja fue la madrina de la boda de su amiga Michaela y a él le habían invitado como acompañante. Cuando recibieron la invitación de la boda, Andrew pensó que la ceremonia se iba a celebrar en el hotel Carlton de Prestwick. No obstante, la boda a la que estaban invitados se celebraba en el hotel Great Western de Ayrshire.

Cuando ya estaba preparado para acudir a la boda de la amiga de su pareja, salieron de su hogar y llegaron al hotel cinco minutos antes de que comenzara la ceremonia. Posteriormente, Hillhouse aseguró que vio a un gaitero tocando en las inmediaciones del hotel y pensó que se encontraba en el lugar correcto.

Como llegaron cinco minutos antes de que comenzase la ceremonia, aparcaron el coche y entraron rápidamente. Una vez entraron a la iglesia, entraron al recibidor y vieron al novio de pie, que esperaba nervioso.

Al no conocer al marido de Michaela, la pareja pensó que se trataría de Ben. Como no conocían a nadie más en la boda, no se alarmaron al no saber quiénes eran el resto de invitados.

En el momento en el que empezó la música, todos se pusieron de pie y se giraron para ver a la novia caminar hacia el altar. Precisamente, en ese momento la pareja se sorprendió porque "esa no era Michaela".

Cuando vieron que habían acudido a la boda a la que no estaban invitados, decidieron quedarse y pasar "los siguientes 20 minutos allí sentados, intentando pasar lo más desapercibidos posibles".

Una vez finalizó la ceremonia, Andrew y su pareja se fueron rápidamente y se dirigieron a la boda correcta. Para Andrew, esta anécdota "fue casi tan popular como los propios novios" y asegura que pasó "la mayor parte de la noche contándole esa historia a la gente".