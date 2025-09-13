La OTAN refuerza el flanco oriental ante las maniobras Západ-2025 de Rusia y Bielorrusia

Los ejércitos ruso y bielorruso participan este sábado en la fase activa de las maniobras estratégicas Západ-2025, iniciadas el viernes, y que han coincidido con la reciente incursión aérea rusa en Polonia. Este hecho ha obligado a la OTAN a reforzar la defensa de su flanco oriental.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los mandos de ambos países coordinaron acciones para "bloquear y eliminar" potenciales grupos subversivos enemigos. Las actividades tienen lugar en el polígono militar Borísovski, a menos de 500 kilómetros de la frontera polaca.

La Flota rusa del Báltico también participa en estas maniobras, que incluyen operaciones frente a supuestos grupos de sabotaje sumergibles. Además, se han incorporado los bombarderos Tu-22M3 y sistemas de misiles de defensa costera con prácticas de tiro en el archipiélago ártico de Francisco José.

Simulación de armas nucleares tácticas

Las maniobras, que concluirán el próximo 16 de septiembre, contemplan la simulación del uso de armas nucleares tácticas y misiles hipersónicos Oréshnik, capaces de alcanzar entre 2.000 y 5.000 kilómetros. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, trató de rebajar la tensión: "Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa".

Respuesta de la OTAN: Operación 'Centinela oriental'

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes en Bruselas la puesta en marcha "en los próximos días" de una nueva iniciativa militar: 'Centinela oriental', que reforzará la defensa del flanco este con activos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido y otros aliados.

Rutte recordó que la incursión de drones rusos en Polonia fue "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto", y recalcó que "lo que sucedió no fue un incidente aislado".

"Una amenaza peligrosa e inaceptable"

El secretario general subrayó que la imprudencia rusa es cada vez más habitual: "Hemos visto drones violar nuestro espacio aéreo en Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Sea intencionado o no, es peligroso e inaceptable". Rutte concluyó que, aunque los aliados siguen evaluando lo ocurrido, "Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN", y recalcó que la Alianza está preparada para defender su territorio frente a cualquier amenaza.

