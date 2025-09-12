Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Rusia

Rusia prueba Oreshnik, un misil hipersónico nuclear capaz de impactar en cualquier punto de Europa

La primera vez que Rusia utilizó este misil fue contra una fábrica en la ciudad ucraniana de Dnipro.

Misil balístico ruso

Misil balístico ruso | EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

La OTAN se encuentra en alerta máxima tras los últimos movimientos de Rusia. El ataque a drones rusos que sobrevolaron cielo polaco activó todas las alarmas. Ahora, como ya lo hicieron en el pasado, las tropas rusas y bielorrusas se desplazas hacia la frontera europea para realizar de forma conjunta maniobras militares.

Ya ocurrió hace cuatro años, cuando enviaron a hombres a realizar esas mismas maniobras a la frontera con Ucrania. Estas sirvieron como ensayo para invadir el país que, a día de hoy, continúa recibiendo los ataques rusos. Ahora, se han desplazado unos 72.000 hombres a las fronteras de Polonia y Lituania, donde preocupa que puedan llegar a "entrar".

Aunque la diferencia respecto unas maniobras y otras, es que en esta se va a probar un misil ruso nuclear con la capacidad de alcanzar una distancia de más de 5.000 kilómetros, es decir, puede impactar en cualquier punto de Europa. La primera vez que usaron este misil fue el pasado mes de noviembre contra una fábrica de Dnipro.

Estos misiles, de alcance intermedio, estaban prohibidos por un tratado de la era soviética, aunque tanto Estados Unidos como Rusia abandonaron en 2019. El 1 de agosto, Putin anunció que comenzaban la producción de estos nuevos misiles hipersónicos llamados Oreshnik.

Tras las maniobras en la frontera de Europa y la invasión de drones rusos en cielo polaco, algunos países de los 27 han respondido reforzando las tropas en el flanco oriental.

Refuerzo de los aliados

Pero parece que no es suficiente y, Francia, que ya movilizó tres aviones caza, y Alemania han anunciado que van a enviar aún más cazas de combate. Por su parte, Dinamarca, realizará su mayor compra e invertirá más de siete mil millones de euros en sistemas de defensa aérea, mientras que otros país como Letonia y Reino Unido están preparando un muro aérea con la fabricación de 30.000 drones.

Al encontrarse a pocos kilómetros de la frontera europea, Polonia y Letonia han reforzado las vallas y han cerrado sus espacio aéreo y fronteras orientales. En la misma línea Alemania mantendrá hasta finales de año su vigilancia en tierras polacas, así como aumentar el número de aviones de combate, al igual que Países Bajos y República Checa que enviarán sus defensas.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, apunta el motivo por el que los 27 no envían defensa a territorio ucraniano: "Nadie quiere enviar soldados de la OTAN a Ucrania porque saben lo que haremos con ellos".

Preocupación entre los aliados

Los 27 países de la OTAN les preocupa la respuesta de Trump ante la invasión de drones rusos en Polonia. El republicado sugirió que "pudo ser un error" y añadió que "a pesar de todo, no estoy contento con nada que tenga que ver con toda esa situación". Estas palabras del norteamericano son consideradas por los europeos como bastantes suaves, ya que Trump siempre suele tener un pensamiento más duro y radical en este tipo de situaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Donald Trump resta importancia a la incursión de drones rusos en Polonia: "Pudo haber sido un error"

Donald Trump

Publicidad

Mundo

Supuesto sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

'Oye, fascista' y 'Bella Ciao', los mensajes grabados en la munición del asesino de Charlie Kirk

Misil balístico ruso

Rusia prueba Oreshnik, un misil hipersónico nuclear capaz de impactar en cualquier punto de Europa

Imagen de archivo del actor Alan Yu Menglong

Muere el actor y cantante Alan Yu Menglong a los 37 años tras caer de un edificio

Un equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del ejército español
DESPLIEGUE MILITAR

¿Dónde están los militares españoles desplegados en Europa? La OTAN reforzará la defensa del flanco oriental

Mobile World Congress 2016
Israel

Israel boicoteará el Mobile World Congress de Barcelona por las acciones "anti-israelíes" del Gobierno de España

Imagen de archivo de un médico.
Reino Unido

Cazado un médico tras retirarse de una operación con la paciente anestesiada para mantener relaciones sexuales con una enfermera

El anestesista dijo que el médico necesitaba un "descanso para descansar" y le pidió a otro colega de enfermería que monitoreara al paciente.

Imagen de Tyler Robinson
Charlie Kirk

Detenido el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson, de 22 años y vecino de Utah

Un ministro y el padre del atacante, claves en la captura. Se trata de un joven de 22 años que había mostrado en el pasado su animadversión política hacia el activista.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Rusia asegura que "no amenaza a Europa" con sus maniobras militares

Marian Izaguirre

Localizan en estado crítico a Marian Izaguirre, famosa tiktoker mexicana que llevaba desparecida varios días

Supuesto sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

La locura por la recompensa del FBI: crean fotos falsas con inteligencia artificial del asesino de Charlie Kirk

Publicidad