'Oye, fascista' y 'Bella Ciao', los mensajes grabados en la munición del asesino de Charlie Kirk

Las autoridades de Estados Unidos han informado de que los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, contenían mensajes escritos como 'Oye, fascista' y 'Bella Ciao'. Así lo explicó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa donde ofreció nuevos detalles sobre la detención del joven de 22 años.

Kirk, de 31 años, murió el pasado miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley. El casquillo de la bala que acabó con su vida llevaba grabada la frase: "nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?", según el gobernador.

En el cargador del rifle utilizado, los agentes encontraron otras balas sin disparar con inscripciones como "oye, fascista, ¡Atrápalo!" o "si puedes leer esto, eres gay jajaja". También se halló la frase "o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao", en referencia a la canción italiana convertida en himno de la resistencia contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La familia del sospechoso, clave en la investigación

El gobernador Cox explicó que la detención fue posible gracias a la colaboración de la familia del sospechoso. Un pariente de Robinson habría alertado a un amigo cercano, que posteriormente contactó con la Oficina del Sheriff del condado. "Damas y caballeros, lo atrapamos".

En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", añadió Cox al anunciar la detención. Según reveló 'CNN', el propio padre del acusado identificó a su hijo en las imágenes difundidas por el FBI y pidió ayuda a un pastor religioso para facilitar la entrega.

Reacción de Trump y la investigación del FBI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la detención del presunto asesino con "un alto grado de certeza" y destacó que en el arresto fue determinante la ayuda del padre del atacante. Trump anunció además que otorgará a título póstumo a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil del país. Kirk era conocido por haber fundado la organización conservadora 'Turning Point' y por su estrecha relación con el presidente.

El FBI difundió un vídeo en el que se observa a Robinson descendiendo de la azotea de un edificio tras efectuar los disparos. Según la agencia federal, el sospechoso abrió fuego desde ese punto y después huyó, abandonando un rifle y varias balas en un área boscosa próxima al campus universitario. En la escena, los investigadores también hallaron huellas de calzado, una marca de antebrazo y otra de palma, que ya están siendo analizadas como pruebas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com