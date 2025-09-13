Esto es lo que se sabe de "Centinela Oriental", la operación de la OTAN para frenar a Rusia en sus fronteras

La OTAN lanzó una iniciativa para reforzar la defensa del flanco oriental de Europa tras la inmersión de drones rusos en el espacio aéreo polaco esta semana, según anunció este viernes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La operación "Centinela Oriental" comenzará en los próximos días e involucrará a efectivos de Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otros países, afirmó Rutte. "Centinela Oriental aportará flexibilidad y fortaleza a nuestra postura y dejará claro que, como alianza defensiva, siempre estamos listos para defender", indicó Rutte.

En este sentido, el secretario general manifestó que la peligrosa e inaceptable incursión de drones rusa del miércoles no fue un incidente aislado y que la imprudencia de Rusia es cada vez más frecuente.

El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó que la operación incluirá capacidades mejoradas, defensas aéreas y terrestres integradas y un mayor intercambio de información entre los socios de la OTAN.

Grynkewich señaló que tomará algún tiempo para que toda la operación se consolide, pero los primeros pasos comenzarán inmediatamente.

Diversos medios

Entre el equipo destinado a la operación se encuentran dos F-16 y una fragata de guerra antiaérea de Dinamarca, tres Rafale de Francia y cuatro Eurofighter de Alemania, según un comunicado de prensa de la alianza. "Aunque nuestro enfoque inmediato se centra en Polonia, esta situación trasciende las fronteras de una sola nación. Lo que afecta a un aliado nos afecta a todos", afirmó Grynkewich.

La iniciativa está inspirada en la operación Centinela del Báltico que la OTAN lanzó a principios de este año en respuesta al sabotaje de cables en el mar Báltico, dijo Grynkewich. "Polonia y los ciudadanos de toda la Alianza deben sentirse tranquilos por nuestra rápida respuesta a principios de esta semana y por nuestro importante anuncio de hoy", afirmó. "La OTAN seguirá defendiendo cada centímetro de su territorio".

La operación abarcará todo el flanco oriental de los estados miembros de la OTAN, "desde el extremo norte hasta el mar Negro y el Mediterráneo", señaló Grynkewich. "A lo largo del flanco oriental, ajustaremos y cambiaremos constantemente nuestra postura de manera que mantenga al adversario en alerta, pero también responda a amenazas específicas a medida que surjan", ha concluido.

