Robles reconoce que sacar los Presupuestos es "obligación constitucional" y lanza un dardo al PP: "Igual que renovar el CGPJ"

La ministra de Defensa Margarita Robles llega a Espejo Público para abordar la actualidad. Entre los temas sobre la mesa, el bloqueo de los Presupuestos. Robles señala que es "una obligación constitucional" presentarlos, de la misma forma que considera que es una "obligación de todos", y carga contra la oposición: "En su momento era obligación constitucional la renovación del CGPJ y estuvo bloqueada 5 años. "Lo que no puede ser es que de antemano se diga 'es igual que el Gobierno presente unos Presupuestos porque no los vamos a aprobar'. Sentencia que "se está queriendo utilizar los Presupuestos, que en definitiva son buenos para el país, como un instrumento contra el Gobierno".

Sobre la fianza impuesta al Fiscal General del Estado, Robles considera que "todos los ciudadanos son iguales. Hasta que no haya sentencia condenatoria prevalece el principio de inocencia".

Robles también ha hablado sobre la violencia política de estos últimos días en Estados Unidos con el asesinato de Charlie Kirk. Ante la posición de Donald Trump señalando a la izquierda por generar un ambiente de odio y el tuit de Elon Musk en redes remarcando que "la izquierda es el partido del asesinato", Robles explica que "ningún tipo de violencia es aceptable" y que "todos los fenómenos que llevan a la polarización es gravísimo, ese ataque a las universidades, y la tremenda decepción en caso de Trump que se comprometió en finalizar la guerra en Ucrania o paz en Oriente y no lo ha hecho".

Margarita Robles considera que "esos discursos que solo facilitan la polarización, división, odio, falta de respeto a lo que las personas piensas, cuando al mismo tiempo tú no te estas comprometido al máximo, o cuando tú estas permitiendo de alguna manera lo que está haciendo Putin o Netanyahu, le legitima muy poco para dar lecciones", señala.

Es Estados Unidos estos días se ha cuestionado hasta qué punto Trump sigue ejerciendo cierta influencia sobre Netanyahu y claramente Putin le está toreando, le está burlando, no se si esto denota cierta perdiad de peso especifico por parte del presindete Trump que prometio acabar con estos conlictos en cuestión de horas

Margarita Robles considera "que la posición del presidente Trump dividiendo al país con esa política totalmente errática en materia de aranceles, generando inseguridad jurídica, lo que está haciendo en materia de inmigración, que es absolutamente terrible, esa forma de expulsión y ese silencio en relación a las matanzas de Ucrania y Gaza, define cuál está siendo la actividad de Trump en los días que lleva de mandato".

