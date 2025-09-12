Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas el próximo verano si Aena no baja las tasas

Imagen de un avión de RyanairEUROPAPRESS

Neila Gallego
Publicado:

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary, ha señalado que podría reducir otro millón de asientos en los vuelos a España el próximo verano si Aena no baja las tasas aeroportuarias tras el incremento del 6,5%. Así lo ha anunciado en una entrevista al 'Financial Times' después de la reunión anual de la aerolínea irlandesa de bajo coste.

O'Leary ha avanzado que tiene previsto volver a Madrid dentro de dos semanas y que probablemente anunciará este nuevo recorte. "Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar", ha dicho. En esta línea, insiste en que si el gobierno español no es capaz de convencer a Aena de que dé marcha atrás, "no tengo ningún interés en atenderlos".

Ryanair ha anunciado un recorte de un millón de asientos en España para la temporada de invierno. Esta menor oferta de asientos supondrá la pérdida de más de un millón de plazas, que sumadas a las 800.000 que Ryanair ha eliminado en la temporada de verano.

El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, tiene previsto reunirse este viernes con el consejero delegado de Ryanair. Se trata de un encuentro que ha provocado la "sorpresa" del ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha lamentado que esta cita sea antes con el "magnate" de Ryanair que con el Gobierno español tras el "chantaje" de la aerolínea por las tasas de Aena.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha acusado a la aerolínea de distorsionar las cifras y de querer ganar más dinero aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes.

¿Qué pasa con las rutas que deja Ryanair?

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que hay aerolíneas como Vueling que cubrirán "inmediatamente" las rutas abandonadas por Ryanair en España. El ministro recalca que "a rey muerto, rey puesto" e incide en que él mismo ha trabajado en que esto se produjera a través de varias reuniones con las compañías.

Puente indica que la compañía "no tiene razón". "Ryanair se queja de una subida de tasas de 0,68 euros por billete cuando ha subido un 21% los billetes este año", ha dicho. Asimismo, alega que si la subida de tasas "realmente tuviera algo que ver con la subida de los precios de los billetes", esta segunda hubiera sido mucho más pequeña.

Ryanair anunció que cerrará su base de Santiago y que iba a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducir su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias, lo que suma a los recortes que ya aplicó para la temporada de verano en otros aeropuertos regionales como Jerez y Valladolid. De no asumirse estos asientos por otras aerolíneas competidoras, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del 16%.

