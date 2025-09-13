Sorteo Lotería Nacional hoy, en directo: Comprobar décimo del sábado 13 de septiembre

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 13 de septiembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 68374, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 37200, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 5437, 6344, 8639 y 4574, premios de 150 euros

- 544, 888, 644, 817, 468, 206, 198, 015, 403 y 504, premios de 30 euros por décimo

- 39, 85, 07, 60, 69, 12, 36, 26 y 25, premios de 12 euros al décimo

- 4, 1 y 2, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional