Trump anuncia que el asesino de Charlie Kirk ha sido detenido

Un ministro y el padre del atacante, claves en la captura.

Donald Trump

Donald TrumpEFE

Ángel Granero
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el presunto responsable del asesinato del activista Charlie Kirk ha sido detenido "con un alto grado de certeza". El máximo mandatario estadounidense ha asegurado que en la captura ha sido clave la ayuda de un ministro y del propio padre del atacante.

Además Trump ha asegurado que, en caso de que el sospechoso finalmente sea declarado culpable, "espera" que sea condenado a muerte, ya que Kirk "era una buena persona y no se merecía esto"

El presidente estadounidense ha señalado que las pesquisas "avanzan a buen ritmo", mientras el FBI hizo público un video donde se observa al atacante descender de la azotea de un edificio tras efectuar los disparos.

De acuerdo con la agencia federal, el individuo accedió al tejado desde donde abrió fuego contra Charlie Kirk y luego escapó, abandonando un rifle y varias balas en un área boscosa cercana al campus. Además, los agentes indicaron que en el lugar hallaron múltiples rastros: huellas de calzado, una marca de antebrazo y otra de palma, que ya están siendo analizadas como parte de las pruebas.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la detención del asesino de Charlie Kirk y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

