Cazado un médico tras retirarse de una operación con la paciente anestesiada para mantener relaciones sexuales con una enfermera

Un médico dejó a una paciente en plena operación para tener relaciones sexuales con una enfermera en otra habitación. Los hechos ocurrieron en el Hospital Tameside en el Gran Manchester.

El médico Suhail Anjum, de 44 años, y la enfermera fueron sorprendidos en una "posición comprometedora". El incidente ocurrió en septiembre de 2023 y salió a la luz después de que el médico, que vivía en Pakistán, solicitara trabajar en Reino Unido. No cuestionó las pruebas en su contra presentadas por el Consejo Médico General (GMC) durante la audiencia en Manchester, y dijo que su comportamiento había sido "vergonzoso".

El anestesista dijo que el médico necesitaba un "descanso para descansar" y le pidió a otro colega de enfermería que monitoreara al paciente a mitad de procedimiento.

Anjum fue a otro quirófano en el hospital donde tuvo relaciones sexuales con una mujer a la que se hace referencia en la audiencia como la enfermera C. El representante del hospital dijo según la 'BBC' que la enfermera que entró y vio a la pareja "se sorprendió y caminó rápidamente por el quirófano hasta las puertas de salida".

El médico pasados ocho minutos regresó al quirófano y terminó la operación. El representante añadió que "es cierto que el paciente no sufrió ningún daño durante la ausencia del Dr. Anjum en el quirófano y el procedimiento se desarrolló sin mayores incidentes". Asimismo, la enfermera que los descubrió informó el asunto a su superior de línea.

Anjum admitió haber mantenido relaciones sexuales con la enfermera C y que sus acciones tenían el potencial de poner en riesgo a su paciente. El doctor dijo al Servicio del Tribunal de Médicos Profesionales que quería reanudar su carrera en Reino Unido y prometió que nunca se repetiría un "error de juicio aislado".

"Fue bastante vergonzoso, como mínimo. La única culpa es mía", dijo. "Ofrezco mis más sinceras disculpas a todos los involucrados y quiero tener la oportunidad de arreglar esto", añadió.

El doctor Anjum explicó que el incidente ocurrió después de un "momento estresante" para su familia, cuando él y su esposa no lograban "conectarse como pareja" tras el nacimiento de su hija.

