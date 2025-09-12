Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Pekín

Muere el actor y cantante Alan Yu Menglong a los 37 años tras caer de un edificio

El actor cayó desde un edificio en Pekín. Según el comunicado, no hay pruebas de que haya sido asesinado.

Imagen de archivo del actor Alan Yu Menglong

Imagen de archivo del actor Alan Yu MenglongGetty Images

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

El actor, cantante y director de vídeos musicales chinos, Alan Yu Menglong, ha muerto a los 37 años tras caer de un edificio en Pekín. Así lo ha revelado su equipo en un comunicado en Weibo.

Según el comunicado, aseguran que hay pruebas de que no ha sido asesinado. "Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier implicación criminal. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes", han dicho.

La confirmación del fallecimiento llega después de varias horas de rumores entre los seguidores. Entre ellos circulaba la información que un paparazzi que publicó que el actor había muerto tras caer de un edificio en el complejo residencial Sunshine Upper East de la capital china tras asistir a una reunión en la casa de un amigo la noche anterior junto a otras cinco o seis personas.

Varios testigos explicaron que vieron el cuerpo del actor asegurando que vieron una mosquitera de ventana rota junto a él. Rápidamente el personal de seguridad acordonó la zona. Según las autoridades, "el cuerpo de Yu fue descubierto en las primeras horas de la mañana con hemorragias visibles y traumatismos graves, lo que sugiere que murió en el acto tras el impacto" sobre las 06:00 horas de la mañana.

¿Quién era Alan Yu?

Alan Yu Menglong nació en 1988 en Urumqi, Xinjiang e inició su carrera en concursos de talentos y se consolidó como actor y cantante. Destacan proyectos en los que participó como 'Eternal Love', 'Ten Miles of Peach Blossoms', 'The Legend of White Snake', 'The Love Lasts Two Minds', entre otros. Como cantante lanzó varios sencillos y dos álbumes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo del actor Alan Yu Menglong

Muere el actor y cantante Alan Yu Menglong a los 37 años tras caer de un edificio

Un equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del ejército español

¿Dónde están los militares españoles desplegados en Europa?

Mobile World Congress 2016

Israel boicoteará el Mobile World Congress de Barcelona por las acciones "anti-israelíes" del Gobierno de España

Imagen de archivo de un médico.
Reino Unido

Cazado un médico tras retirarse de una operación con la paciente anestesiada para mantener relaciones sexuales con una enfermera

Donald Trump
Charlie Kirk

Trump anuncia que el asesino de Charlie Kirk ha sido detenido

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Rusia

Rusia asegura que "no amenaza a Europa" con sus maniobras militares

El Kremlin defiende sus ejercicios militares como respuesta a la OTAN y niega cualquier intención agresiva hacia los países europeos.

Marian Izaguirre
MÉXICO

Localizan en estado crítico a Marian Izaguirre, famosa tiktoker mexicana que llevaba desparecida varios días

La influencer, que ha estado cinco días desparecida, ha sido hospitalizada en estado crítico tras ser localizada en un hotel de Morelia.

Supuesto sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

La locura por la recompensa del FBI: crean fotos falsas con inteligencia artificial del asesino de Charlie Kirk

El momento del asesinato a Charlie Kirk

Erika, la mujer de Charlie Kirk, desolada tras el asesinato: "Alguien tendrá que explicarles a sus hijos por qué su padre no regresó a casa"

Soldado de Polonia

El flanco oriental de la OTAN se blinda ante los maniobras militares de Rusia en su aliada Bielorrusia

Publicidad