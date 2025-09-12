Muere el actor y cantante Alan Yu Menglong a los 37 años tras caer de un edificio

El actor, cantante y director de vídeos musicales chinos, Alan Yu Menglong, ha muerto a los 37 años tras caer de un edificio en Pekín. Así lo ha revelado su equipo en un comunicado en Weibo.

Según el comunicado, aseguran que hay pruebas de que no ha sido asesinado. "Con un dolor insoportable, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre. La policía ha descartado cualquier implicación criminal. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes", han dicho.

La confirmación del fallecimiento llega después de varias horas de rumores entre los seguidores. Entre ellos circulaba la información que un paparazzi que publicó que el actor había muerto tras caer de un edificio en el complejo residencial Sunshine Upper East de la capital china tras asistir a una reunión en la casa de un amigo la noche anterior junto a otras cinco o seis personas.

Varios testigos explicaron que vieron el cuerpo del actor asegurando que vieron una mosquitera de ventana rota junto a él. Rápidamente el personal de seguridad acordonó la zona. Según las autoridades, "el cuerpo de Yu fue descubierto en las primeras horas de la mañana con hemorragias visibles y traumatismos graves, lo que sugiere que murió en el acto tras el impacto" sobre las 06:00 horas de la mañana.

¿Quién era Alan Yu?

Alan Yu Menglong nació en 1988 en Urumqi, Xinjiang e inició su carrera en concursos de talentos y se consolidó como actor y cantante. Destacan proyectos en los que participó como 'Eternal Love', 'Ten Miles of Peach Blossoms', 'The Legend of White Snake', 'The Love Lasts Two Minds', entre otros. Como cantante lanzó varios sencillos y dos álbumes.

