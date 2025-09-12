Víctor de Aldama amenaza con aportar más documentos comprometedores para el Gobierno

Cuando Víctor de Aldama salió de la cárcel de Soto del Real hace casi diez meses interpeló directamente a Pedro Sánchez. "El señor Presidente me ha llamado delincuente y personaje, tiene que saber que él es un mitómano y tiene alzheimer", dijo Aldama en noviembre del pasado año a las puertas de la prisión.

Además, dejó una amenaza que ha estado sobrevolando a la Moncloa durante meses, "que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas". Lo cierto es que durante meses Aldama ha aportado pruebas que han servido para que los agentes hayan enderezado una línea de investigación, la más evidente es la de Santos Cerdán. En su declaración en la Audiencia Nacional, el supuesto comisionista de la trama fue el primero en señalar al secretario de organización socialista, que ahora está en la misma cárcel de dónde Aldama salió.

No todas sus amenazas han sido consistentes

También es cierto que no todas las amenazas que ha lanzado Aldama han llegado a tener la consistencia suficiente o ser de utilidad para los agentes, pero la UCO sí ha encontrado en una de sus conversaciones una foto de una carpeta con información confidencial que correspondería a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Ahora, Aldama vuelve a asegurar que dispone de más pruebas. Documentos y mensajes que, según publica hoy el diario La Razón y ha podido confirmar Antena 3 Noticias, podrían comprometer directamente al Gobierno.

Aldama pudo haber recuperado parte de esta información -así como el sobre con supuestos documentos de Delcy Rodríguez- cuando salió de prisión. Ese sobre lo tenía en custodia su socio Alberto Escolano -también imputado en el Caso Koldo- que habría sido encargado de pagar el alquiler de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez.

Fuentes del entorno de Aldama aseguran que podrían entregar más documentación se se considerase oportuno para la causa y advierten que desde Moncloa y el partido socialista han dado un giro a su estrategia. Esas mismas fuentes aseguran que es llamativo que hace unos meses varios ministros arremetiesen a diario contra Aldama y que ahora opten por el silencio, por no comentar nada relacionado con el presunto comisionista. Dicen que eso debería dar pistas de la verosimilitud de las amenazas de Aldama.

