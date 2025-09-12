El expresidente Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula

El Tribunal Supremo de Brasil condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. Esta es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático. "El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro", dijo Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala. Bolsonaro, de 70 años, se llevó el castigo más alto de todos.

Tan solo uno de los magistrados votó por la absolución del exmandatario en este juicio, marcado por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para archivar el proceso mediante sanciones a los jueces del Supremo brasileño y aranceles del 50 % a los productos del país.

Trump, "sorprendido"

Una vez conocida la sentencia, Donald Trump se ha mostrado "sorprendido", mientras que su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país responderá al fallo contra el líder ultraderechista. Ofrecía estas declaraciones a la prensa en los jardines de la Casa Blanca, pero sin responder a la pregunta de si planea imponer nuevas sanciones a Brasil por el juicio a Bolsonaro. "Vi el juicio, lo conozco muy bien. Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder", expresó Trump.

El presidente ha comparado el proceso judicial de Bolsonaro con el que él mismo vivió cuando fue imputado por presuntamente instigar el asalto al Capitolio de 2021, una causa que fue desestimada cuando el republicano ganó las elecciones del año pasado. "Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya", expresó el mandatario.

Aranceles del 50%

Donald Trump impuso un arancel del 50% sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro. Dicha medida fue rechazada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, la Administración estadounidense sancionó y prohibió la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una "caza de brujas".

