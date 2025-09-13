La viuda de Charlie Kirk promete continuar con su legado: "No tienen idea del fuego que encendieron en esta esposa"

La mujer del activista conservador Charlie Kirk, Erika, ha lanzado un mensaje en su primera aparición pública tras el asesinato de su marido. Entre lágrimas, ha advertido que va a continuar con su legado, y ha avisado a los responsables: "Los malvados responsables de la muerte de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho. Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y del amor misericordioso de Dios. Todos deberían saber esto".

Un mensaje de duelo y determinación

Frente al escritorio desde el que Kirk retransmitía sus vídeos en redes sociales, Erika, cargada de emoción, arrancaba su discurso con un emotivo recuerdo: "Mi esposo dio su vida por mí, por nuestra nación, por nuestros hijos. Nunca, jamás, tendré las palabras para describir la pérdida que siento en mi corazón".

Con la voz entrecortada, ha asegurado que el movimiento que construyó su marido seguirá vivo: "No tienen idea del fuego que han encendido en esta esposa. El llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra. El movimiento que mi esposo construyó no morirá".

Apoyo de Trump y un mensaje espiritual

Erika ha agradecido el respaldo del mandatario Donald Trump, quien ha confirmado que asistirá al funeral de Kirk en Arizona. Durante su discurso, ha definido la causa de su marido como una "guerra espiritual" para salvar a Estados Unidos: "Hace dos días mi esposo fue a ver el rostro de su salvador. Ahora lleva la gloriosa corona del mártir".

Incluso ha relatado el momento más duro vivido en familia: "Cuando llegué a casa anoche, nuestra hija corrió a mis brazos y me dijo: ¿Dónde está papá?. Le dije: Cariño, papá te quiere mucho. Está de viaje de trabajo con Jesús". Erika y Charlie Kirk llevaban casados desde mayo de 2021, tenían dos hijos y juntos lideraron causas y organizaciones de activismo conservador-religioso en Arizona.

El asesinato de Charlie Kirk

El activista conservador, fiel aliado de Trump, murió el pasado miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un debate universitario en Utah. El presunto asesino se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años que había mostrado en el pasado su animadversión política hacia el activista. Su propia familia habría contactado con las autoridades para entregarlo.

Su identidad fue revelada poco después de que el presidente informara durante una entrevista que se había detenido al supuesto asesino, que huyó dejando atrás un rifle con mirilla telescópica, munición y mensajes escritos como "¡Hey, fascista, atrápala!" o "Bella ciao".

