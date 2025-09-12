Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las locuras por la recompensa del FBI: crean fotos falsas con inteligencia artificial del asesino de Charlie Kirk

Usuarios generan imágenes falsas del sospechoso mientras el FBI ofrece 100.000 dólares por información

Supuesto sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Supuesto sospechoso del asesinato de Charlie KirkEFE

Ángel Granero
Publicado:

La investigación por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk de 31 años, en la Universidad Utah Valley sigue sin avances claros. El FBI continúa pidiendo la colaboración ciudadana para identificar al autor del crimen, ofreciendo una recompensa de hasta 100.000 dólares.

El sospechoso fue captado por las cámaras de seguridad del campus. En las imágenes aparece un hombre blanco, vestido de negro, con gorra y gafas de sol, que huye tras descender del techo de un edificio y retirarse por una autopista cercana.

Las autoridades insisten en que cualquier pista puede ser clave. El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró que pedirá la pena de muerte para el responsable una vez sea detenido.El FBI ha desplegado veinte agentes y ya ha realizado cerca de 200 entrevistas para avanzar en la investigación.

En paralelo, muchos ciudadanos que intentan "mejorar" las imágenes del sospechoso con inteligencia artificial. Algunas de estas versiones falsas ha llegado incluso a las redes de la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, que compartió una foto generada por IA como si fuera real. La publicación fue compartida más de 1.000 veces antes de que se añadiera una advertencia reconociendo que se trataba de una imagen falsa.

Errores en las imágenes

Las fotos manipuladas muestran detalles inexistentes. Una camiseta con la bandera estadounidense distorsionada, un reloj en la muñeca izquierda del sospechoso o zapatos diferentes a los captados en las fotos originales del FBI.

Expertos en seguridad recuerdan que las herramientas de IA no revelan lo que está oculto en una imagen borrosa. Solo inventan posibles detalles, lo que supone un riesgo para una investigación real.

Advertencia de los especialistas

Según ha señalado 'Fox News' Jim Bueermann, expresidente del Instituto de Policía del Futuro, ha advertido que ninguna agencia debería compartir imágenes generadas por IA en un caso tan sensible. "Son fotografías inventadas que pueden confundir más que ayudar", señaló.

A pesar de ello, algunas autoridades locales se han negado a eliminar las publicaciones falsas.

El ataque en la universidad y el arma utilizada

Charlie Kirk, participaba en un foro universitario, donde debatía con estudiantes liberales, cuando recibió el disparo en el cuello desde un techo cercano. El arma recuperada fue un rifle de cerrojo de gran potencia hallado en un bosque próximo al campus, junto a un cartucho usado y tres sin disparar con inscripciones que podrían reflejar ideologías extremistas.

