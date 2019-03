Un magnate neoyorquino deja 1,5 millones de dólares a su chófer y su portero

Alan Meltzer, un conocido magnate de la industria discográfica neoyorquina dejó en herencia 1,5 millones de dólares (unos 1,14 millones de euros) a su chófer y al portero del exclusivo edificio donde residía en la Gran Manzana, según informó el New York Post.

Meltzer, que murió a los 67 años, no llegó a tener descendencia con su mujer, de la que se divorció un año antes de fallecer, por lo que legó a su chófer un millón de dólares (762.000 euros), y otros 500.000 dólares (381.000 euros) a su portero del edificio en el barrio del Upper East Side.

El chófer, Jean Laborde, de 54 años, declaró que aún no sabe qué hacer con el dinero, que asciende al 10% del patrimonio de Meltzer, pero que sí tiene claro que todos los años llevará flores al fallecido, fundador de la discográfica Wind-Up Records.

"Era un hombre muy agradable. Me dejó el dinero, pero no me compensa, porque él ya no está entre nosotros", afirmó Laborde, de 54 años y padre de cinco hijos, al citado diario. Por su parte, el portero del edificio, Chamil Demiraj, aseguró que él y Meltzer eran "muy buenos amigos" y que recibir esta herencia ha sido toda una "sorpresa", aunque recordó que el millonario era "un hombre generoso".

Meltzer, conocido jugador de póquer, estuvo casado durante 13 años con Diana, de la que se divorció un año antes de su muerte, y tras saber que no tendrá derecho a heredar el 33% de su fortuna, aseveró que éste "podía dejar el dinero a quien quisiera". "Si quiere dejarle el dinero a los vagabundos, que se lo deje", afirmó su exesposa, quien dijo "estar bien" y que no le importa lo que Meltzer haya hecho con el dinero.

"Estamos divorciados y él ya está muerto", añadió. El magnate había fundado en 1997 la discográfica, que tuvo un papel importante en popularizar en género hard rock a finales de los años noventa, y entre los grupos más conocidos que pasaron por sus manos destacan Creed o Evanescence.