La madre de octillizos se enfrenta al desahucio si no paga 450.000 dólares

Nadya Suleman protagonizó un parto récord de ocho niños concebidos por fecundación in vitro en 2008. "Están todos muy sanos y tienen muy buenos pulmones", afirmaba. Esta enfermera y madre soltera de 35 años cuenta, en total, con 14 hijos. Dos años después, su vida se ha complicado bastante. "No sé en qué estaba pensando", asegura ahora. Si el día 1 de enero no paga los 450.000 dólares que le debe a su casero, será desahuciada y se verá en la calle con sus 14 niños.

Pero aún le queda una alternativa. Un productor de películas para adultos le ha ofrecido la cantidad de dinero que necesita a cambio de que se una a su plantilla de estrellas porno. Piensa que Nadya generaría grandes ingresos como protagonista de una película X.

El dinero que ganó tras su paso por televisión lo invirtió en la casa en la que vivía en Los Ángeles con sus hijos. Después del fracaso de su reality show y de la publicación de sus memorias, la familia dependía de las ayudas del Estado. Nadya está desesperada "Lo he fastidiado todo. He arruinado mi vida y he arruinado la vida de mis hijos. No sé en qué estaba pensando", revela. Esta decisión cambiará sin duda tanto el futuro de Nadya, como el de sus hijos