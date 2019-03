Madonna, Lady Gaga y Shakira, entre otros, unidos por el Cuerno de África

El Cuerno de África atraviesa un momento de extrema delicadeza. El hambre amenaza la vida de más de diez millones de personas y para concienciar a la sociedad de ello, se han unido más de medio centenar de estrellas y celebridades que aprovecharán su presencia en las redes sociales para llegar a la gente a través de una campaña que se basa en la colaboración entre amigos.

Artistas como Madonna, Lady Gaga, Shakira o Elton John aprovecharán su impacto en Facebook y Twitter para convencer a la gente de la necesidad de conocer la situación de hambre y sequía extrema que asola Somalia. Para ello ya han comenzado publicando en sus perfiles de las redes sociales un vídeo sobre la hambruna y han pedido a sus seguidores que lo difundan. El vídeo, dirigido por Kevin MacDonald, lleva como título un pequeño fragmento de la canción "High tide or low tide" de Bob Marley: "I´m gonna be your friend".

El mismo nombre ha sido utilizado por la ONG Save the Children para denominar a esta iniciativa cuyo fin es recaudar fondos para paliar los efectos de la falta de alimentos en la región. En total serán más de medio centenar de personalidades, desde iconos del deporte como David Beckham o Cristiano Ronaldo, hasta destacados músicos como Coldlay o Kanye West.

La ONG líder a nivel mundial en el trabajo a favor de la infancia espera que el mensaje llegue a unos 600 millones de personas, que son el número de seguidores que tienen en Facebook y Twitter todas las estrellas que han aceptado colaborar en esta iniciativa solidaria. "No sólo ayudará a concienciar de la magnitud de la tragedia, sino que contribuirá a recaudar fondos para los que sufren", indicó Save the Children, que precisó que el vídeo se puede descargar por 1,29 dólares, importe que se destinará de forma íntegra a paliar la hambruna en el Cuerno de África. "Save the Children y otras agencias están apoyando a las familias con comida, agua y medicamentos, pero la crisis empeora a diario y millones de niños se enfrentan a la malnutrición", explicó por su parte la presidenta de la organización, Carolyn Miles.