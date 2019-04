Los servicios de emergencia rescatan a un hombre por la subida de un río en Pensilvania

En Estados Unidos, las fuertes lluvias están arrasando los estados de Pensilvania y Nueva Jersey. Las inundaciones han colapsado carreteras y muchos coches han quedado atrapados bajo el agua. Los servicios de emergencia han tenido que acudir al rescate de algunos vecinos.

A este joven la riada le ha pillado por sorpresa y es una de las personas que ha tenido que ser rescatada. En mitad de un subida del río fishing greek, Pensilvania, es rescatado por los servicios de emergencia con la ayuda de una lancha y una cuerda. Esto empieza a ser lo habitual en los alrededores de Bloomsburg, Pensilvania, durante estos días.

Las lluvias no cesan y los profesionales trabajan incluso de forma poco habitual. Surcan el río que se ha formado en las calles de Pensilvania en lancha. Su propósito es evacuar a los vecinos de la zona que no pueden salir de sus casas.

Hay carreteras cortadas y en ellas, coches que flotan a merced de la corriente. También la autopista interestatal ha tenido que ser cortada en tramos tan peligrosos por los que es imposible circular, tal y como puede observarse en el vídeo.

Las inundaciones mantienen a decenas de ciudades a flote: desde Williamsport hasta los suburbios de Filadelfia. Por ello, la policía estatal aconseja no sacar el coche, aunque algunos desoyen sus consejos y sale a la calle incluso en colchoneta.

Lo mismo sucede en New Jersey, los quitanieves retiran como pueden el agua. Es otro de los estados más afectados por las lluvias. Las previsiones no acompañan y las autoridades ya han advertido que estas imágenes no cambiarán al menos hasta este miércoles.