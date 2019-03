Juntos, pero no revueltos

Alrededor de 120 Papá Noél celebraron en la capital danesa, Copenhague, el 54º Congreso de verano, el evento más especial del año, para que estos papá noél cojan fuerzas en la temporada que se les aproxima.

Un congreso donde se reunieron santas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Rusia, Alemania y los países nórdicos.

Y es que aunque no se lo imaginen, Papá Noel también estudia, obtener unos poderes tan mágicos, no es una tarea fácil, y mucho menos saber decir el conocido "HO, HO, HO". Y no sólo eso, porque para tener una barba, una tripita como la de Papá Noél, no vale cualquiera.

Durante este congreso de tres días, los papá noél discutirán asuntos tan importantes como la estandarización de la anchura de las chimeneas, el peso, y los merecidos regalos de los pequeños.