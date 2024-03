Juan Rodríguez, almirante retirado, tras el atentado en Rusia: "La reacción de Putin ha sido la de siempre, culpar a otro"

El sangriento atentado en la sala de conciertos de Moscú Crocus City Hall añade más tensión a las incertidumbres que siempre rodean a Putin. ¿Servirá este acto terrorista de excusa para recrudecer sus ataques en Ucrania? ¿Qué devenir tomarán ahora sus actos?

Espejo Público ha analizado la situación con el Almirante retirado, Juan Rodríguez Garat quien lo primero que ha dejado claro es que no existe ninguna duda de que el Estado Islámico está detrás de la masacre en Moscú. "Ninguna, ni siquiera por parte de Rusia, aunque Putin se abstuvo de mencionar al Estado Islámico y señaló a Ucrania con el dedo no aportó ningún argumento".

El líder del Kremlin insinuó un supuesto "rastro ucraniano", mientras el Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) ha abierto una línea de pesquisas dirigida a Kiev al creer que que los sospechosos se dirigían a la frontera, donde mantenían "contactos relevantes" con el lado ucraniano.

Esta acusación fue rechazada de forma contundente por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que aseguró: "Tras lo ocurrido en Moscú, Putin y los demás bastardos intentan, por supuesto, echar la culpa a otro" . Le reprochó también que el "absoluto don nadie que es Putin" permaneciese callado durante un día en lugar de preocuparse por sus ciudadanos y pensando "cómo podría llevar esto a Ucrania".

"La reacción de Putin en esta ocasión ha sido la de siempre, culpar a otro aunque no haya nada detrás de él, como no lo hubo detrás de las bombas a las presas o de ataques a las presas. Aunque no hay nada detrás ha conseguido embarrar a la opinión pública con tiempo suficiente para que cuando se sepa la verdad ya no importe a nadie", explica el Almirante.

Rodríguez Garat expone además que en cualquier democracia este atentado "costaría mucho" a cualquier líder ya que Rusia fue advertido de que este atentado podía ocurrir. E insiste: "Con esta acusación a Ucrania trata de dar fuerza a sus argumentos para la guerra y evitar su propia responsabilidad y lo consigue ya que no se habla de nada para lo que él no de permiso".

Después de lo ocurrido en París han reforzado sus medidas de seguridad de cara a los JJOO y sobre España el Almirante considera que el Ministerio del Interior tiene más información "de la que puedo tener yo y si ellos juzgan que estamos en el nivel de alerta adecuado no seré yo quien les lleve la contraria".

El pasado viernes cuatro asaltantes dispararon durante 15 minutos a los asistentes de la sala de conciertos del Crocus City Hall antes de prender fuego al pabellón.

