Putin señala a Ucrania por el atentado en Moscú, que asegura que "nunca ha recurrido al uso de métodos terroristas"

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha anunciado la detención de cuatro individuos sospechosos de perpetrar el atentado en la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall. El suceso ha dejado 133 muertos.

El objetivo de localizar a los responsables de la masacre ha dado fruto rápidamente. Los detenidos fueron localizados en la carretera hacia Bielorrusia y Ucrania, a 340 kilómetros de Moscú, en un control. Tras un tiroteo y varias escaramuzas, los sospechosos fueron capturados.

Huían en un Renault de color blanco que fue interceptado después de la descripción proporcionada por las autoridades. En el interior del vehículo, los agentes encontraron una pistola, un cargador para un fusil de asalto y pasaportes de Tayikistán.

Dos de los detenidos fueron interrogados ante la cámara de una periodista, donde indicaron que "volé desde Turquía el 4 de marzo". Admiten que han actuado por dinero, unos 5.000 euros, y que fue captado por un predicador mediante las redes sociales.

"Medio millón de rublos", afirma uno de los detenidos en la grabación publicada por el Canal Uno de la televisión rusa. "¿Quién te lo dio?", le pregunta uno de los interrogadores. "No lo he recibido aún. He recibido la mitad", ha explicado. El dinero le llegó por una transferencia a una tarjeta bancaria.

Asimismo, explica que el asalto se preparó durante un mes junto con sus compañeros y que las armas las recogieron en un zulo. Algo que confirma el FSB, quien asegura que fue "cuidadosamente planeado" y que las armas empleadas "fueron preparadas de antemano en un escondite".

Otro de los sospechosos era peluquero y se entrenaba en un club de lucha libre de Ivanovo, a 300 kilómetros de Moscú. En las últimas horas, las peluquerías donde trabajó y el gimnasio al que acudía están recibiendo amenazas para que cierren acusados de ser "nidos de terroristas".

Putin evita mencionar al Estado Islámico

A pesar de los vínculos con el islamismo de los detenidos, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha evitado mencionar al Estado Islámico en su mensaje, apuntando en otra dirección: en los detenidos. "Los cuatro autores reales de este acto terrorista, intentaron esconderse y se dirigían hacia Ucrania", ha recalcado.

Ha informado de que los sospechosos de la autoría material de la matanza fueron detenidos cuando se dirigían a la frontera ucraniana, donde según el mandatario "les habían preparado una entrada en el lado ucraniano para cruzar".

El presidente ruso ha anunciado que este domingo será día de luto nacional al tiempo que ha declarado "medidas adicionales antiterroristas y antisabotaje" para "impedir que quienes están detrás de este baño de sangre cometan un nuevo delito".

Asimismo, las autoridades de Ucrania se han desvinculado del tiroteo. "Ucrania ciertamente no tiene nada que ver con los tiroteos y explosiones en el Crocus City Hall. No tiene ningún sentido", ha detallado el principal asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak. "Los ataques terroristas no resuelven ningún problema", ha recalcado.

