Zelenski se desahoga contra Putin por incriminarle en el atentado en Moscú: "Idiota, pelele, cabrones..."

Desde un primer momento, las autoridades ucranianas se han desvinculado del brutal atentado del pasado viernes en la sala de conciertos Crocus City Hall situada cerca de Moscú. El suceso ha dejado 137 muertos, incluidos niños, y más de 120 heridos.

"Ucrania ciertamente no tiene nada que ver con los tiroteos y explosiones en el Crocus City Hall. No tiene ningún sentido", señaló el principal asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, apenas dos horas después de la matanza. "Los ataques terroristas no resuelven ningún problema", recalcó Podoliak.

Por su parte, Vladimir Putin, compareció este sábado para confirmar la detención de 4 personas como autores materiales del atentado. A pesar de los vínculos confirmados con el islamismo de los detenidos, el presidente ruso evitó mencionar al Estado Islámico en su mensaje y apuntó en otra dirección: "Los cuatro autores reales de este acto terrorista, intentaron esconderse y se dirigían hacia Ucrania".

Putin ha informado de que los sospechosos fueron detenidos cuando se dirigían a la frontera ucraniana donde, según el mandatario, "les habían preparado una entrada en el lado ucraniano para cruzar". El presidente ruso ha anunciado que este domingo será día de luto nacional al tiempo que ha declarado "medidas adicionales antiterroristas y antisabotaje" para "impedir que quienes están detrás de este baño de sangre cometan un nuevo delito".

Zelenski niega la vinculación de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rechazado este sábado categóricamente los intentos de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de vincular a Kiev con el atentado terrorista. "Putin y los demás bastardos intentan, por supuesto, echar la culpa a otro", ha denunciado Zelenski en su videodiscurso vespertino, en el que ha criticado que Moscú "siempre culpa a otros".

Zelenski no ha ahorrado calificativos para referirse al presidente ruso y ha lamentado que a Putin no le importe realmente lo que suceda dentro de su país. "Todo esto sucedió ayer, y en lugar de ocuparse de sus ciudadanos rusos y dirigirse a ellos, este idiota de Putin permaneció en silencio durante un día, pensando en cómo vincular esto con Ucrania".

A través de varios portavoces, Kiev ha negado tajantemente cualquier vinculación y asegura que todo es un pretexto del Kremlin para recrudecer aún más su ofensiva contra Ucrania.

5.000 euros por cometer el atentado

Tras el sangriento atentado, Rusia desplegó una amplia "operación jaula" durante toda la madrugada a fin de localizar a los terroristas. A cinco horas en coche al sur de Moscú, en la localidad de Briansk, los sospechosos fueron detenidos en un control de carretera tras un tiroteo y varias escaramuzas.

Los cuatro presuntos autores huían en un coche blanco que les había proporcionado un curandero en Moscú. Dos de ellos han sido interrogados ante la cámara de una periodista: "Volé desde Turquía el 4 de marzo", respondía en ruso con un fuerte acento tayiko.

Este admite ante la cámara que ha actuado por dinero, unos 5.000 euros, y que además fue captado por un predicador a través de las redes sociales. También narra que para este asalto se preparó durante un mes junto con sus compañeros y que las armas las recogieron en un zulo.

