Un joven muere en una comisaria tras ser “reducido” por ocho antidisturbios

Bélgica ha amanecido conmocionada por la noticia de que un hombre falleció en una comisaría después de ser reducido por ocho agentes antidisturbios y golpeado por uno de ellos.

Tras ser detenido, Jonathan Jacob, de 26 años, llegó a la comisaría, donde detectaron que estaba bajo los efectos de las drogas. Los agentes no pudieron tranquilizarle y pidieron la ayuda de los antidisturbios, tras ser agredidos por el detenido. Según los medios belgas, el hombre era un fisioculturista dependiente de las anfetaminas que pidió a los agentes que se hicieran cargo de él al no poder controlar el síndrome de abstinencia y no ser atendido en un psiquiátrico.

Seis agentes especiales entraron violentamente en la celda para inyectarle un calmante y todo ello fue grabado por las cámaras de seguridad de la comisaría de Mortsel, en los suburbios de Amberes. Primero lanzaron un petardo ensordecedor y después se echaron encima de Jonathan Jacob para tratar de reducirle y ponerle las esposas. El detenido murió minutos más tarde por hemorragias internas.

Las imágenes, que fueron grabadas hace tres años, han sido difundidas ahora por la televisión y han llegado a todos los estamentos de la vida belga. El gobierno belga estudia abrir una investigación y la ministra del Interior, Joelle Milquet, calificó de "inaceptable y escandaloso" lo ocurrido y se preguntó el motivo por el que el policía que golpeó al detenido no está suspendido.