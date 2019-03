El hombre más pequeño del mundo visita al presidente de Colombia

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, obsequió con un ordenador y un carné de afiliación a los servicios de salud a Edward Niño Hernández, el hombre más pequeño del mundo, recibido en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.



"Muchas gracias por venir, aquí siempre estará bienvenido", le dijo Santos a Niño, quien estuvo acompañado por su familia en esta particular visita. Niño, de apenas 70 centímetros, había manifestado que uno de sus deseos era conocer al presidente Santos, anhelo que vio cumplido en medio de periodistas y funcionarios del gobierno.

Hablaron de temas muy diferentes

Santos y Niño, que tiene un hermano apenas unos centímetros "más alto que él", hablaron de temas diferentes, tras lo cual el presidente lo definió como "una persona muy cariñosa" y a la que le dijo que sería siempre bienvenido. El mandatario señaló a periodistas que Niño le confesó que había votado, no solo uno, sido dos veces por él.



"Edward había dicho que me quería conocer y yo le dije que cuando supe de él pues yo lo quería conocer todavía más; es una gran persona, es una persona muy cariñosa, me saludó diciéndome 'Presidente yo voté por usted dos veces', ¿cierto Edward?", detalló el mandatario colombiano.

Niño acaba de ingresar en el Récord Guinness

El Sistema Informativo del Gobierno (SIG), divulgó en su portal fotos de la reunión, entre ella una muy particular en la que Santos tiene sentado en sus piernas a Niño.

Niño, que acaba de ingresar en el libro de Récords Guinness como el hombre más pequeño del mundo, señaló que también quiere conocer al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, al igual que a los actores Jackie Chan y Silvester Stallone.



El fallecimiento en marzo del chino He Pingping, que ostentaba el título del hombre más pequeño del mundo, le permitió a este colombiano de 24 años lograr dicho reconocimiento mundial.