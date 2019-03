Los hijos de Bin Laden amenazan con demandar a Obama por el asesinato de su padre

Los hijos del fallecido Osama bin Laden acusaron hoy a EEUU de violar los fundamentos de la legislación internacional al haber "ejecutado de forma sumaria a un hombre desarmado" y pidieron una investigación de los hechos.

En una declaración remitida al diario The New York Times, los hijos adultos del que fuera líder de Al Qaeda aseguran "no estar convencidos de la muerte de su padre biológico", ante la falta de pruebas disponibles, como "el cadáver, fotografías o vídeos", y piden "pruebas concluyentes para creer las historias publicadas" en relación con su muerte.

"Si fue asesinado en la operación, tal y como dijo el presidente de EEUU (...), nos cuestionamos por qué un hombre desarmado no fue arrestado y juzgado ante un tribunal", apuntan los hijos en un escrito.

En él argumentan que si su padre "fue ejecutado sumariamente", no entienden "la conveniencia de tal asesinato, en el que el derecho internacional ha sido violado de manera flagrante". Además, llaman la atención sobre el "ejemplo" que ha dado EEUU respecto al derecho a tener un juicio justo y a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad por un tribunal, algo que sí se ofreció al expresidente iraquí Sadam Husein y al yugoslavo Slobodan Milosevic, según recordaron.

"Sostenemos que matar de forma arbitraria no es una solución a los problemas políticos", defienden en un comunicado en el que califican de "indigno" que las fuerzas estadounidenses dispararan contra mujeres desarmadas familiares de Bin Laden y mataran a una de ellas y a uno de sus hijos. Otro asunto del que se quejan es de que no se contactara con la familia de Bin Laden "para recibir el cadáver", ya que su "repentino entierro sin testigos le privó de ofrecer los servicios religiosos propios de un musulmán".

"Ahora que la operación ha concluido, esperamos que el Gobierno de Pakistán libere y entregue a todos los menores de la familia y que todos los miembros sean repatriados a su país de origen, especialmente las mujeres, para evitar una mayor opresión", añaden los hijos, que piden el apoyo internacional en ese sentido. Si no se responde a todas estas cuestiones, advierten de que se verán forzados a acudir a un foro internacional de justicia, como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que "Naciones Unidas deberá tomar nota de la violación de las leyes internacionales y ayudarnos a obtener respuestas".

"Se está formando un panel de eminentes abogados británicos e internacionales que tomará las acciones necesarias si no se obtienen respuestas de aquí a 30 días", aseguran. En el escrito recuerdan que Omar Osama bin Laden, uno de los hijos, "siempre se enfrentó (a su padre) en lo relativo a la violencia y siempre le pidió que cambiara sus métodos y no se atacara a civiles bajo ninguna circunstancia".

"Pese a la dificultad de enfrentarse públicamente a nuestro padre, nunca dudó en condenar cualquier ataque violento perpetrado por cualquiera y expresó su pesar por las víctimas de todos los ataques", afirman sus hermanos. "Como él condenaba a nuestro padre -añaden-, nosotros condenamos ahora al presidente de EEUU por ordenar la ejecución de hombres y mujeres desarmados".

Tras insistir en que no están de acuerdo con "cómo creía y operaba", los hijos legítimos de Bin Laden piden "una investigación de la ONU para conocer la exactitud de los hechos relatados por EEUU y llegar a la cuestión fundamental de por qué nuestro padre no fue arrestado y juzgado, sino ejecutado sumariamente sin un juicio".