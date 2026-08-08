16 comunidades están este sábado en aviso por calor, tormentas, lluvias o viento

Un total de 16 comunidades autónomas estarán este sábado bajo aviso por altas temperaturas, lluvias, tormentas o viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos naranjas por temperaturas elevadas afectarán a Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que el mismo nivel de riesgo por tormentas se activará en la vertiente cantábrica y el Pirineo navarros, Burgos, el litoral cántabro y las zonas del centro de Cantabria y el Valle de Villaverde. Lleida estará en aviso naranja por lluvias.

El calor también motivará avisos de nivel amarillo en zonas de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Aragón, Andalucía y Canarias.

En concreto, estarán afectadas Alicante y Valencia; la Ribera del Ebro riojana; el centro, el Pirineo y la Ribera del Ebro de Navarra; el noroeste de Murcia, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; así como la Sierra, el área metropolitana y Henares y las comarcas Sur, Vegas y Oeste de Madrid.

Los avisos se extenderán además a Badajoz y Cáceres; Barcelona, Girona y Lleida; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Ávila y Soria; Mallorca, Ibiza y Formentera; Huesca y Zaragoza; Cádiz, Granada y Málaga, y las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Por lluvias y tormentas estarán en aviso amarillo Castellón; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; el centro de Navarra; Barcelona, Girona y Tarragona; la Cantabria del Ebro, y Huesca, Teruel y Zaragoza.

También se activarán avisos amarillos únicamente por lluvias en la vertiente cantábrica y el Pirineo navarros, Burgos, el litoral cántabro y las zonas del centro de Cantabria y el Valle de Villaverde.

Por su parte, las tormentas dejarán avisos amarillos en la Ribera del Ebro y la Ibérica riojanas; la Ribera del Ebro navarra; Lleida; Palencia y Valladolid; Liébana, y el litoral oriental, el centro, los Valles Mineros y la Cordillera y Picos de Europa de Asturias. Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera tendrán además avisos por viento.

Tormentas fuertes y granizo en el norte

Aemet prevé una tendencia hacia la inestabilidad en la Península, aunque durante las primeras horas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. El extremo noroeste, Alborán y el bajo Ebro presentarán cielos nubosos o cubiertos, con posibles precipitaciones ocasionales en el oeste de Galicia.

A partir de las horas centrales crecerá abundante nubosidad de evolución, que dejará chubascos y tormentas en amplias zonas de la mitad norte y en puntos del interior sureste.

Las tormentas podrán ser fuertes y llegar acompañadas de granizo de gran tamaño y rachas de viento muy intensas en el cuadrante nordeste peninsular, el área cantábrica y la meseta Norte.

En Baleares y Canarias se espera tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. También se formarán bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico, mientras que podrán aparecer brumas y nieblas costeras en el Estrecho, Alborán y el litoral gallego. Se prevé asimismo calima ligera en Canarias y el oeste peninsular.