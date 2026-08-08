Tres nuevos incendios en la provincia de Castellón obligan a confinar el municipio de Sierra Engarcerán

Un nuevo incendio asola la provincia de Castellón, al fuego que castigó la semana pasada el municipio de la Vall d'Uixó, se ha sumado en la madrugada de este sábado uno en Serra d' en Galceran, Tirig y Culla, donde acudió un amplio dispositivo formado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, de la Generalitat Valenciana y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El Consorcio Provincial de Castellón ha desplegado tres dotaciones de las Unidades de Refuerzo de Incendios Forestales, ocho dotaciones, seis unidades de mando y coordinación, una unidad de jefatura, un técnico forestal, un camión nodriza articulado y un dispositivo completo de Puesto de Mando Avanzado, en coordinación con la Generalitat.

Por su parte, el Gobierno valenciano, ha movilizado 20 unidades, mientras que la Unidad Militar de Emergencias ha desplegado también efectivos del Tercer Batallón para colaborar en las labores de extinción.

Confinación de municipios

El incendio ocurrido en Serra d'en Galcerán, se ha iniciado en la localidad de La Vall d'Alba, municipio que ha tenido que ser confinado, además también se han desalojado varias masías que había en el monte.

Ante la simultaneidad de los incendios, la Generalitat Valenciana ha activado la situación dos del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), prevista para aquellos casos en los que las llamas puedan "afectar gravemente a la población", lo que exige la "adopción inmediata de medidas de protección y socorro", o cuando sean necesarios medios extraordinarios para su extinción "o puedan comportar situaciones que deriven hacia un interés nacional".

También se consideran emergencias de situación dos, aquellas que requieran la constitución del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), con representantes de distintas administraciones públicas para coordinar la respuesta a la emergencia.

La UME se suma al operativo, en el que trabajan 11 unidades de bomberos forestales y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

Emergencia 2 en el incendio de Niebla, Huelva

Por su parte, el incendio de Niebla sigue complicando las labores de extinción, y supera las 4.000 hectáreas quemadas. La inestabilidad del fuego y los continuos cambios en la dirección del viento han obligado a elevar la emergencia a situación operativa 2 y a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

El fuego se declaró el jueves por la tarde en el paraje de Raboconejo y desde entonces ha ido cambiando de dirección, dificultando el trabajo de los equipos. La cabeza del incendio, en la zona norte, ha avanzado con rapidez y ha provocado un ensanchamiento del perímetro.

Ante esta evolución, los responsables del operativo han decidido reforzar los medios desplegados. Durante la noche trabajan 113 efectivos, nueve autobombas y maquinaria pesada. En las últimas horas han participado también medios aéreos, con un total de 24 aeronaves, entre helicópteros y aviones.

La situación también ha obligado a evacuar a vecinos de varias zonas. En total, 66 personas han tenido que abandonar sus casas de forma preventiva. Algunos han sido realojados en un hotel de Valverde del Camino.

Además, permanecen cortadas la carretera HU-3106, entre Niebla y Valverde del Camino, y la A-493.

Los equipos de extinción afrontan ahora una jornada complicada, pendientes de nuevos cambios en la dirección del viento, que pueden volver a modificar el avance de las llamas.